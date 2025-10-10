شاهد هذه الأجنحة التي لايجب أن تفوّت زيارتها في جيتكس غلوبال 2025

يُقدّم معرض جيتكس العالمي 2025 فرصاً لاستكشاف أبرز التقنيات التي ستتصدر المشهد ضمن مجموعة واسعة من الأجنحة التي لا تقتصر على المركبات الروبوتية الرائدة مثل تينسور روبوكار فحسب، بل تُقدّم أيضًا ابتكارات في مجال الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والبنية التحتية الذكية، واتجاهات التكنولوجيا من الجيل التالي في مختلف القطاعات.

تينسور روبوكار

القاعة 3، على الجناح رقم -BO1- أول سيارة ذاتية القيادة من المستوى الرابع للملكية الشخصية في العالم، سيارة تينسور روبوكار، ستعرض في معرض جيتكس العالمي 2025

إنسبشن

في القاعة 6 ، الجناح رقم: H6-B40 تُقدم شركة إنسيبشن التي تتواجد أيضا في القاعة 18، هي شركة من مجموعة G42 في جيتكس، مجموعة واسعة من حلول الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لتحسين الإنتاجية، وذكاء القيادة، وإدارة الطاقة، وحلول المناخ، مع عروض توضيحية مباشرة وفعاليات استراتيجية. تقع “منطقة جي 42” في القاعة رقم 6 الجناح (H6-B40) في مركز دبي التجاري العالمي. وتستعرض المجموعة في “منطقة جي 42” محفظة شركاتها، بما في ذلك “كور 42″ و”خزنة” و”إم 42″ و”بريسايت” و”سي بي إكس” و”إنسيبشن” و”سبيس 42″ و”إيه آي كيو” و”أستراتك” و”أنالوج”، وستقدّم عروضاً حية، ولقاءات مع الرؤساء التنفيذيين، ونقاشات مهمة حول التحوّل على المستوى الوطني. تُركز العديد من الأجنحة المميزة على الروبوتات والتقنيات المتطورة والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع ابتكارات في أتمتة أماكن العمل، والطائرات بدون طيار، مما يُقدم لمحات عن الحياة اليومية وبيئات العمل المستقبلية. ويشمل ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية. القاعة 6 ، الجناح رقم: H6-B40

سيارة مايكروبوليس ذاتية القيادة

في القاعة 4 ، مايكروبوليس ستعرض في جناحها H4-A5 مركبات برية ذاتية القيادة (UGVs) متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومُصممة لتطبيقات متنوعة، مثل إدارة الغابات، وأمن الحدود، وإنفاذ القانون في المناطق الحضرية، والأتمتة الصناعية. وتشمل ابتكاراتها الرئيسية وحدة الغابات الروبوتية للغابات ذاتية التشغيل والاستعادة البيئية، ووحدة الحدود M0-2 المُصممة لبيئات أمنية معقدة، ومركبات الدوريات الذكية من الجيل التالي التي تستخدمها شرطة دبي لأمن المناطق الحضرية. يُظهر هذا قفزة نوعية في أنظمة القيادة الذاتية العملية التي تمزج الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات لتطبيقات أمنية وبيئية واقعية، مما يُبرز قدرات مايكروبوليس التكنولوجية المتكاملة، من الميكاترونيات إلى استقلالية الذكاء الاصطناعي. ويُشير حضور الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة في هذا الحدث إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض التكنولوجي العالمي لتوسيع سوقها وتطوير أعمالها>