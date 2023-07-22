شاهد هدف ميسي الذي حسم الفوز بأول مبارياته مع ميامي

أشعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المدرجات الأميركية التي حشدت 21 ألف متفرج (وهي السعة القصوى وهو رقم كبير في كرة القدم الأمريكية)- مع تسجيله هدفا رائعا في مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي ليحسم المباراة لصالح فريقه من ضربة حرة في مباراة إنتر ميامي في الثواني الأخيرة للقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1.

دخل النجم الأرجنتيني بديلا في الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي جمع إنتر ميامي بنادي كروز أزول المكسيكي، ضمن دور المجموعات في بطولة “كأس الدوريات” التي تضم فرقا من أميركا والمكسيك وكندا. وبينما كانت تتجه مباراة ميامي مع كروز أزول المكسيكي، إلى التعادل الإيجابي 1-1، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لميامي، في الدقيقة 94 وكان هدف ميسي على يسار الحارس.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023