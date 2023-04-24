اضطر كابتن طائرة بوينغ 737 اشتعلت النيران في محركاتها ، وهي تابعة للخطوط الجوية أمريكان إيرلاينز بعد اصطدامها بسرب أوز عقب إقلاعها من مطار كولومبوس ، مما أجبرها على العودة والهبوط الاضطراري بعد 40 دقيقة.

أقلعت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1958 من مطار جون جلين كولومبوس الدولي يوم الأحد ، لكن طائرًا صدمها تسبب في إطلاق ألسنة اللهب من المحرك وغصدار ضجيج مخيف من محركاتها لتهبط الطائرة بعد ذلك بسلام في المطار بعد 40 دقيقة فقط.

ونشر بعض ركاب الطائرة لقطات مخيفة لاندلاع النيران في محرك الطائرة وصدور ضجيج مرعب منه.

American Airlines 737 returns to Columbus Airport after striking a number of geese on departure. AA1958 to Phoenix landed back safely 25 minutes after takeoff. pic.twitter.com/ws3wi3Cl9D — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 23, 2023

American Airlines 737 returns to Columbus Airport after striking a number of geese on departure. AA1958 to Phoenix landed back safely 25 minutes after takeoff. pic.twitter.com/ws3wi3Cl9D — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 23, 2023