سامر باطر by سامر باطر

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شاهد هبوط اضطراري لطائرة بعد احتراق سرب أوز دخل أحد محركاتها وهي في الجو

سامر باطر by سامر باطر

اضطر كابتن طائرة بوينغ 737 اشتعلت النيران في محركاتها ، وهي تابعة للخطوط الجوية أمريكان إيرلاينز بعد اصطدامها بسرب أوز عقب إقلاعها من مطار كولومبوس ، مما أجبرها على العودة والهبوط الاضطراري بعد 40 دقيقة.

أقلعت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1958 من مطار جون جلين كولومبوس الدولي يوم الأحد ، لكن طائرًا صدمها تسبب في إطلاق ألسنة اللهب من المحرك وغصدار ضجيج مخيف من محركاتها لتهبط الطائرة بعد ذلك بسلام في المطار بعد 40 دقيقة فقط.

ونشر بعض ركاب الطائرة لقطات مخيفة لاندلاع النيران في محرك الطائرة وصدور ضجيج مرعب منه.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...