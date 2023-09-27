شاهد نصب أول تمثال للحجاب للاحتفاء بالمحجبات وتقديرهم في بريطانيا

يظهر تنوّع المجتمع البريطاني وتسامحه بصورة عامة مع نصب مدينة بيرمنغهام لتمثال تحتفل بإنشاء أول تمثال لامرأة ترتدي الحجاب الإسلامي في بريطانيا في مبادرة لتكريم المرأة المحجبة والاحتفاء بها في أكتوبر المقبل.

وتستعد مدينة بيرمنغهام في حديقة في سميثويك لتدشين نصب هو تمثال فولاذي يبلغ طوله 16 قدمًا لامرأة ترتدي حجابًا إسلاميًا ويزن حوالي طن وفي قاعدته عبارة: “قوة الحجاب”.

تم تنفيذ التمثال بتكليف من ليجاشي ويست مدلاندس Legacy West Midlands، وهي مؤسسة خيرية مسجلة تحتفي بتراث مجتمعات المهاجرين بعد الحرب في برمنغهام.

يظهر التمثال امرأة مسلمة ترتدي الحجاب مع نقش على قاعدته بعبارة “من حق المرأة أن تكون محبوبة ومحترمة مهما كانت اختياراتها”. قال الفنان لوك بيري الذي صمم التمثال، إن مصدر إلهام عمله جاء من التحدث إلى النساء المسلمات في المنطقة اللاتي شعرن “بنقص التمثيل”.