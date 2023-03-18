سامر باطر by سامر باطر

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شاهد نجم هوليوود ويل سميث مع صديقه أول أمريكي يشارك بسباق الهجن في العلا

سامر باطر by سامر باطر

استمتع ويل سميث ، نجم هوليوود والممثل الحائز على العديد من الجوائز ، بقضاء يوم في مدينة العلا الصحراوية القديمة وحضر افتتاح كأس العلا للإبل ، ذروة سباقات الهجن. أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية لأول مرة وكان برفقة صديقه المنتج الموسيقي سويز بيتز Swizz Beatz، أول أمريكي يمتلك فريقًا لسباق الهجن في المملكة العربية السعودية ، يراقب عن كثب الجمال من فريقه سعودي برونكس في الشوط الأول حيث قدمت أداءً مميزًا حلّت به في المركز الخامس.

اختتمت الجمعة منافسات النسخة الأولى من “كأس العلا للهجن”، الحدث العالمي الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، في الفترة من 14 حتى 17 مارس، في ميدان العلا للهجن. أول فريق أمريكي مُسجّل في الاتحاد السعودي للهجن.

وكانت القيمة السوقية للهجن المشاركة في النسخة الأولى من كأس العلا للهجن قد تخطت حاجز المليار ريال، بمشاركة أغلى الهجن في العالم.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...