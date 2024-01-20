أعلنت وكالة الفضاء اليابانية “جاكسا” (JAXA) نجاح مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM) هبطت بنجاح على سطح القمر ليل الجمعة في 20 يناير 2024، الساعة 0:20 صباحًا (بتوقيت اليابان). تم الاتصال بالمركبة الفضائية بعد الهبوط لتصبح اليابان الدولة الخامسة التي تهبط على القمر، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين والهند.

وأشارت الوكالة إلى أن الخلايا الشمسية لم تعد تعمل لتولد الطاقة، لتمنح الأولوية للحصول على البيانات من SLIM على القمر. سيتم إجراء تحليل تفصيلي للبيانات التي تم الحصول عليها لاحقا.

[SLIM Moon landing: live broadcast Jan. 19, 2024 from 23:00 JST]

A live broadcast during the moon landing operations for the Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) and press conference will be streamed live on the#JAXA YouTube channel #SLIMlivehttps://t.co/QI2KU8peO2 — JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency) (@JAXA_en) January 19, 2024

وتعتمد المركبة سليم التي طورتها وكالة الفضاء اليابانية، على تكنولوجيا متقدمة تمكنها من الهبوط الدقيق والرسو على بعد 100 متر من موقع الهبوط المحدد على القمر. وتأمل اليابان في استعادة الثقة في تكنولوجيا الفضاء الخاصة بها بعد عدد من الإخفاقات. تحطمت مركبة فضائية صممتها شركة يابانية أثناء محاولة الهبوط على سطح القمر في أبريل، وفشل صاروخ رئيسي جديد في إطلاقه لأول مرة في مارس.

سجل إنجازات الهبوط على القمر

1- لونا: روسيا (الاتحاد السوفياتي وقتها) افتتحت أول هبوط على القمر في عام 1966.

2- أبولو- مركبة أبولو 11 في يوليو 1969، نيل أرمسترونج أول إنسان يمشي على سطح القمر.

3-تشينج- هبطت الصين بالمركبة الفضائية Chang’e-3 في عام 2013،

4- هبطت تشاندريان الهندية Chandrayaan-3 بنجاح على سطح القمر في 23 أغسطس 2023.

5- اليابان، هبطت المركبة سليم SLIM يوم 20 يناير 2024 بنجاح على سطح القمر.

6-?؟

من ستكون الدول السادسة؟ هل هي الإمارات؟ تهدف دولة الإمارات إلى تطوير مُستكشف إماراتي الصنع 100% للهبوط على سطح القمر عام 2024.