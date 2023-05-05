شاهد ملعب ايطالي يتحول لساحة قتال واشتباكات بين مشجعي نابولي وأودينيزي

اشتبك مشجعو نابولي بالأيدي والاحزمة في ساحة الملعب مع جمهور نادي أودينيزي بعد التعادل 1-1 الذي ضمن فوزا لنابولي ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد ـ33 سنة، ضمن المرحلة 33.

المشاجرة الجماعية شهدت اقتتالا بالأحزمة والهراوات وأفادت الأنباء أن ستة مشجعين أصيبوا بجروح غير خطيرة ليلة الخميس.

قبل ذلك سبق لنادي نابولي أن فاز بلقب الدوري المحلي لأول مرة في موسم 1987، كانت المرة الثانية التي حقق فيها فريق الجنوب اللقب في موسم 1989-1999، عندما قاده الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى منصة التتويج.

ويعود الفضل في هذا الفوز لهداف الفريق النيجيري فيكتور أوسيمين صاحب هدف التعادل في الدقيقة 52.

Udinesi caricano i napoletani pic.twitter.com/VRYL3WAm5e — Wazza (@wazzaCN) May 4, 2023

وكان أودينيزي سجل هدف السبق في الدقيقة 13 عن طريق السلوفيني ساندي لوفريتش.

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