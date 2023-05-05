سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

شاهد ملعب ايطالي يتحول لساحة قتال واشتباكات بين مشجعي نابولي وأودينيزي

سامر باطر by سامر باطر

اشتبك مشجعو نابولي بالأيدي والاحزمة في ساحة الملعب مع جمهور نادي أودينيزي بعد التعادل 1-1 الذي ضمن فوزا لنابولي ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد ـ33 سنة، ضمن المرحلة 33.

المشاجرة الجماعية شهدت اقتتالا بالأحزمة والهراوات وأفادت الأنباء أن ستة مشجعين أصيبوا بجروح غير خطيرة ليلة الخميس.

قبل ذلك سبق لنادي نابولي أن فاز بلقب الدوري المحلي لأول مرة في موسم 1987، كانت المرة الثانية التي حقق فيها فريق الجنوب اللقب في موسم 1989-1999، عندما قاده الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى منصة التتويج.

ويعود الفضل في هذا الفوز لهداف الفريق النيجيري فيكتور أوسيمين صاحب هدف التعادل في الدقيقة 52.

وكان أودينيزي سجل هدف السبق في الدقيقة 13 عن طريق السلوفيني ساندي لوفريتش.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...