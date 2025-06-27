فريق التحرير by فريق التحرير

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شاهد مكتبة الأعمال وجهة معرفية متخصصة في مكتبة محمد بن راشد لتعزيز ريادة الأعمال

مكتبة الأعمال في مكتبة محمد بن راشد: مركز متكامل لدعم رواد الأعمال

فريق التحرير by فريق التحرير

بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تبرز مكتبة الأعمال في مكتبة محمد بن راشد كوجهة معرفية متكاملة، تقدم مصادر علمية وعملية تواكب تطورات السوق. تضم المكتبة أكثر من 53,000 كتاب في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى 8 قواعد بيانات محلية وعالمية، مما يجعلها مرجعًا غنيًا للباحثين والمهتمين.تتميز المكتبة بتوفير بيئة هادئة تحفز الإبداع، حيث تجمع بين الخبراء ورواد الأعمال، وتدعم تطوير مهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من المصادر العالمية. كما تحتوي على قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لاستضافة الفعاليات والنقاشات.

تسعى المكتبة إلى تعزيز المعرفة في مجالات حيوية مثل حوكمة الشركات، وإدارة المشاريع، والتجارة الإلكترونية، مع التركيز على مواضيع مثل العملات الرقمية التي تشهد إقبالًا متزايدًا. توفر المكتبة أيضًا أجهزة حاسوب مجانية وخدمة إنترنت عالية السرعة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات والموارد الإلكترونية. بفضل هذه المميزات، تُعتبر مكتبة الأعمال وجهة لا غنى عنها لرواد الأعمال والطلاب، حيث تساهم في بناء جيل جديد من القادة القادرين على المشاركة في التنمية الاقتصادية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...