شاهد مشروع ميرا كورال باي في صلالة بسلطنة عمان

كشفت شركة ميرا للتطوير في مجال العقارات الفاخرة، عن ميرا كورال باي ضمن خططها التوسعية في صلالة مع مشاريعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وعقدت الشركة لقاء استراتيجي استعرضت فيه خططها العقارية الفاخرة في سلطنة عمان وتعتزم الشركة الاستثمار في مليون قدم مربع من الأراضي في محافظة ظفار بصلالة، وهو ما يمثل مشروعها الرئيسي المرتقب في عمان. وجمع اللقاء أكثر من 100 متخصص في العقارات، بما في ذلك الوسطاء والمهندسين المعماريين وممثلين عن علامات تجارية فاخرة، لمناقشة الابتكار، وتحديد معايير جديدة للرفاهية، والاستدامة في مشاريعها المستقبلية مثل “ميرا كورال باي”. أكدت الشريكة المؤسسة للشركة، تمارا جيتيغيزيفا، أن هذا التوسع في عمان يعكس رؤية الشركة في ريادة العقارات الفاخرة بالمنطقة، مع التركيز على الأسواق ذات الإمكانات العالية وتقديم مجتمعات سكنية فريدة.

اختيار صلالة

تم اختيار صلالة نظرًا لخصائصها الطبيعية الفريدة، خاصة خلال موسم الخريف، مما يتماشى مع التزام الشركة بدمج مشاريعها بشكل متناغم مع البيئة المحلية، وذلك خلال الكشف عن مشروعها الرئيسي في صلالة ضمن توسع مشاريعها في دول الخليج.