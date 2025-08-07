فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسعقارات

شاهد مشروع ميرا كورال باي في صلالة بسلطنة عمان

تعتزم الشركة الاستثمار في مليون قدم مربع من الأراضي في محافظة ظفار بصلالة، وهو ما يمثل مشروعها الرئيسي المرتقب في عمان

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت شركة ميرا للتطوير في مجال العقارات الفاخرة، عن ميرا كورال باي ضمن خططها التوسعية في صلالة مع مشاريعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وعقدت الشركة لقاء استراتيجي استعرضت فيه خططها العقارية الفاخرة في سلطنة عمان وتعتزم الشركة الاستثمار في مليون قدم مربع من الأراضي في محافظة ظفار بصلالة، وهو ما يمثل مشروعها الرئيسي المرتقب في عمان. وجمع اللقاء أكثر من 100 متخصص في العقارات، بما في ذلك الوسطاء والمهندسين المعماريين وممثلين عن علامات تجارية فاخرة، لمناقشة الابتكار، وتحديد معايير جديدة للرفاهية، والاستدامة في مشاريعها المستقبلية مثل “ميرا كورال باي”. أكدت الشريكة المؤسسة للشركة، تمارا جيتيغيزيفا، أن هذا التوسع في عمان يعكس رؤية الشركة في ريادة العقارات الفاخرة بالمنطقة، مع التركيز على الأسواق ذات الإمكانات العالية وتقديم مجتمعات سكنية فريدة.

اختيار صلالة

تم اختيار صلالة نظرًا لخصائصها الطبيعية الفريدة، خاصة خلال موسم الخريف، مما يتماشى مع التزام الشركة بدمج مشاريعها بشكل متناغم مع البيئة المحلية، وذلك خلال الكشف عن مشروعها الرئيسي في صلالة ضمن توسع مشاريعها في دول الخليج.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...