شاهد مراهقة ابنة لاجئين تصنع التاريخ و تطيح بأشهر بطلات التنس لتحرز لقب مونتريال

حققت لاعبة التنس المراهقة فيكتوريا مبوكو فوزا ساحقاً أطاحت في طريقها إليه بأربع لاعبات عالميات وهن نعومي أوساكا في النهائي، وكوكو جوف، وإيلينا ريباكينا، وصوفيا كينين. وتمكنت ابنة الـ18 عاما التي وُلدت في ولاية كارولينا الشمالية لأبوين مهاجرين كونغوليين، من تحقيق إنجاز تاريخي بفوزها ببطولة التنس المفتوحة في مونتريال. أصبحت ضمن رابطة محترفات التنس، بما في ذلك. دفعها هذا الفوز الرائع إلى المركز 24 عالميًا، مما يجعلها واحدة من أصغر وأسرع النجوم صعودًا في عالم التنس. يعود صعود مبوكو إلى جذورها كطفلة مهاجرة لديها شغف برياضة التنس بعد أن انتقلت عائلتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الولايات المتحدة عام 1999 بسبب الاضطرابات السياسية، ثم استقرت في تورنتو في كندا. نشأت فيكتوريا في برلنغتون، أونتاريو، وأظهرت عزيمةً قويةً منذ صغرها، حيث بدأت لعب التنس في الرابعة من عمرها، وتنافست في بطولات تحت 18 عامًا في الثانية عشرة، غالبًا ضد لاعبات أكبر منها سنًا بكثير

تتميز قصة نجاحها بموهبتها الفطرية ودعم عائلتها القوي، بما في ذلك أشقاؤها المنخرطون في رياضة التنس، والذين ساعدوها على الحفاظ على تركيزها وسط ضغوط الرياضة التنافسية. جرأتها وصلابتها الذهنية ساعدت كعوامل رئيسية لصعودها. فهي لا تُجسد المهارة الرياضية بل تطويع الموهبة والمرونة وكسر الحواجز على الساحة العالمية، مع صنع التاريخ في الرياضة الكندية. ودفعها صعودها الصاروخي في عام واحد من المرتبة 350 عالميًا إلى المركز 24، أي أنها أحرزت تقدمًا ملحوظًا قدره 61 مركزًا عن تصنيفها في بداية عام 2025، من خلال سجلها المذهل في المباريات هذا العام، والذي بلغ 53 فوزًا و9 هزائم. وهي حاليًا أعلى لاعبة كندية تصنيفًا في جولة رابطة محترفات التنس. وبذلك أثبت فكتوريا نفسها كواحدة من أسرع المواهب الواعدة في عالم التنس بعد أن أصبحت أول كندية تهزم أربع بطلات في البطولات الكبرى خلال بطولة واحدة. ومن بين اللاعبات اللواتي تغلبت عليهن في هذه البطولة كانت هناك أسماء عملاقة مثل نعومي أوساكا في النهائي، وكوكو جوف، وإيلينا ريباكينا، وصوفيا كينين.