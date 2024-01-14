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شاهد مراسم زفاف أمير بروناي في قصر نور الإيمان

من المتوقع أن يحضر زفاف أمير بروناي ما يقدر بنحو 5000 شخص حفل استقبال في قصر إستانا نور الإيمان مساء اليوم. وبحسب ما ورد كان من بين الضيوف أفراد العائلة المالكة من المملكة العربية السعودية والأردن،

فريق التحرير by فريق التحرير

انطلقت الاحتفالات بزواج ملكي للأمير عبدالمتين اليوم الأحد، بسلطنة بروناي شمال بورنيو، بحفل دعي إليه عدد من القادة والملوك.

وحمل موكب ملكي الأمير عبدالمتين (32 عاما) وزوجته يانغ موليا أنيشا روزناه (29 عاما) اللذين عقدا قرانهما الخميس إلى حفل الزفاف في قصر نور الإيمان.

وجال الأمير وزوجته في موكب في العاصمة بندر سري بيغاوان، أمام آلاف من السكان المبتهجين في مراسم تمثل ذروة احتفالات مستمرة منذ 10 أيام.

والأمير عبد المتين هو الولد الرابع لسلطان بروناي، ومن المتوقع أن يحضر ما يقدر بنحو 5000 شخص حفل استقبال في قصر إستانا نور الإيمان مساء اليوم. وبحسب ما ورد كان من بين الضيوف أفراد العائلة المالكة من المملكة العربية السعودية والأردن، بالإضافة إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو والزعيم الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور.

يذكر أن بروناي كانت محمية بريطانية سابقا وهي دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة وتقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو وتحيط بها اراض تابعة لماليزيا باستثناء الجهة الشمالية. وتعتمد على صادرات النفط والغاز كمصدر لرخائها ويبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد حوالي 50 ألف دولار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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