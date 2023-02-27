تظهر أحدث الصور من مواقع العمل تقدم مستوى الإنجاز في مشاريع نيوم المختلفة مثل “تروجينا” و”سندالة” وذالاين وأوكساجون.

مع انطلاق ثاني المحطات في جولات نيوم التعريفية في المنطقة الشرقية، اليوم و التي بدأتها بجدة، تحت شعار “اكتشف نيوم”، يجري عرض الفرص الواعدة التي توفرها نيوم حاليًّا ومستقبليًّا أمام المستثمرين والشركات المحلية في المنطقة، وإطلاعهم على مستوى التقدم في مشاريع نيوم المختلفة.

وسلّط مسؤولو نيوم خلال اللقاءات الضوء حول أبرز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، يتصدرها قطاع التصنيع أحد القطاعات الرئيسة في نيوم،حيث تسعى الشركة إلى قيادة التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وبناء اقتصاد كربوني دائري، وإعداد القوى العاملة المتطورة وتأهيلها، إضافة إلى توظيف الابتكار لتعزيز التصنيع المتقدم، عبر تطبيق التقنيات والأنظمة الرقمية المتقدمة والأتمتة.

وعن الجولة، قال الرئيس التنفيذي لـ نيوم المهندس نظمي النصر ” تعدُّ نيوم منذ تأسيسها مركزًا لجذب الاستثمارات العالمية النوعية في قطاعات البنية التحتية والانشاءات والتصنيع والطاقة والمياه والسياحة والرياضة والإنتاج الإعلامي، ومازال هناك العديد من الفرص المهمة في جميع المجالات؛ لذا حرصنا على إشراك المستثمرين المحليين والشركات الوطنية في بناء وتطوير أهم وأضخم مشروع حضري حول العالم يرتكز على الاستدامة والابتكار ويتمحور حول الإنسان”.



وأضاف النصر ” يهمنا في هذه الجولات واللقاءات مع المستثمرين والشركات المحلية التعريف برؤية نيوم وأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تحقيق معيشة استثنائية وبيئة أعمال مزدهرة، وإعادة ابتكار مفهوم الاستدامة، وخلق قطاعات اقتصادية واعدة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، إلى جانب إطلاعهم على مستوى التقدم الذي تحرزه المشاريع يومًا بعد يوم”.



وتحتل زيارة المنطقة الشرقية أهمية خاصة لنيوم، حيث تمتاز الأولى بطبيعتها السياحية الجذابة، وبكونها منطقة صناعيّة وتجارية قوية؛نظرًا لحركة النقل الدؤوبة والنشطة بريًّا وبحريًّا، إضافة إلى ضخامة الأعمال الاقتصادية بها، التي اكتسبتها بوصفها مركزًا عالميًّا لصناعة النفط والبتروكيماويات، الأمر الذي أسهم في تعزيز تجربة القطاعات الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.



من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ نيوم ريان فايز ” لقد شهدنا تفاعلاً كبيرًا في جولة جدة التي حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث عقدنا العديد من اللقاءات والاجتماعات مع رجال المال والأعمال؛ لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب مراحل التقدم في مشاريع نيوم المختلفة، وتأتي جولة المنطقة الشرقية، اليوم، امتدادًا لنجاح تجربة جدة،خاصة بعدما لمسنا تفاعل رجال أعمال المنطقة وحرصهم على المشاركة في اللقاءات والاجتماعات، إذ مازالت هناك فرص كثيرة لمزيد من الشراكات مع تقدم مراحل العمل في مشاريع نيوم”، مؤكدًا حرص نيوم على دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز إسهام الاستثمارات المحلية في بناء واحد من أهم المشاريع التي ستقدم تجربة اقتصادية وصناعية متفردِّة، وتوفر معيشة استثنائية للإنسان.

وستختتم الجولة التعريفية سلسلة لقاءاتها واجتماعاتها في العاصمة الرياض، وذلك في إطار جهود نيوم الرامية إلى التعريف بمشاريعها الحالية والمستقبلية بصفتها أحد أهم مشاريع رؤية المملكة 2030، إلى جانب عرض إستراتيجيتها ورؤيتها الهادفة لأن تكون مُسرِّعًا للتقدم البشري، ومركزًا لاستقطاب ألمع العقول من المملكة والعالم، ومحركًا للنمو الاقتصادي عبر إسهامها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، وتوفير آلاف فرص العمل في بيئة تحقق مثالية العيش، وأعلى معايير الاستدامة،والحفاظ على موارد الطبيعة.

يذكر أن الجولات التعريفية لنيوم تشهد إقبالًا واسعًا وتفاعلاً كبيرًا، حيث سبق أن حققت نجاحًا ملحوظًا في العديد من الدول الأوروبية؛ مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ شملت لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العالمية والمستثمرين ورجال المال والأعمال والخبراء العالميين.