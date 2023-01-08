شاهد محمد صلاح يقصي نجم ليفربول السابق بقائمة هدافي النادي بهدف في مرمى ولفز

أحرز محمد صلاح أمس في لقاء ليفربول مع ولفز ثاني أهداف المباراة و بهذا الإنجاز احتل محمد صلاح المركز السابع في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين، برصيد 173، متفوقا على كيني دالجليش (172).

وتعادل فريق ليفربول مع ولفرهامبتون، في المباراة التي أقيمت أمس خلال مواجهات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي بداية شوط المباراة الثاني، سجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني في الدقيقة 52 حين اقتنص صلاح خطأ المدافع توتي جوميز في إعادة الكرة إلى حارس مرماه، ونجح في تسديد الكرة في شباك ماتيجا ساركيس.

تسيد التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مجريات المباراة، التي شهدها ملعب آنفيلد، وأحرز جونزالو جيديز، هدف المباراة الأول في الدقيقة 26، مع خطأ الحارس أليسون في تمرير الكرة إلى أرنولد، لتصطدم بقدم جيديز، ويسكن الكرة على يمين بيكير حارس الريدز.

وعادل داروين نونيز لاعب ليفربول النتيجة في الدقيقة 45، بتمريرة حاسمة من أرنولد، حيث مرر الأخير كرة طولية، سددها نونيز من مرة واحدة في الشباك.

هوانج هي تشان نجح بعدها بتسجيل الهدف الثاني لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة 66، حيث تبادل هوانج عدد من التمريرات القصيرة مع ماتيوس كونيا، انتهت بإحرازه الهدف الثاني.