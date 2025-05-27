شاهد ما قاله المذيع الأمريكي جو روغان عن حلقته مع زاهي الحواس

انتقد جو روغان خبير الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس واصفاً البودكاست معه بأنه لم يكن ناجحا. بل وصف حواس بأنه «أسوأ ضيف استضافه في برنامجه (The Joe Rogan Experience)»، خلال حواره مع نجم اتحاد كرة القدم الأميركي، آرون رودجرز، وفقاً لتقارير إخبارية.

وعندما بادر روغان بسؤال الحواس عن كيفية قيام المصريين قبل آلاف السنين بنقل تلك الأحجار الهائلة لبناء الأهرامات في موقعها، تأخر الجواب الدقيق من زاهي الحواس لأكثر من 30 دقيقة سبقها تفاصيل لا صلة لها بالسؤال. وكانت أغلب إجابات الحواس التالية تدور حول فكرة أن كل تفاصيل الاكتشافات موجودة في كتابه فقط ويشير إلى أن الأدلة التي يطلبها روغن موجودة في كتابه فقط، وأن التوثيق والصور موجودة في الكمبيوتر لديه فقط.

وزعم روغان المثير للجدل أنه بعد استضافة أكثر من 1800 ضيف في برنامج “تجربة جو روغان”، اختار جو روغان أخيرًا أقل الشخصيات تفضيلًا لديه: الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق. وزعم روغان إنها حلقة جيدة بعد قال إنها قد تكون الأسوأ: “ربما كان هذا أسوأ بودكاست قمت به على الإطلاق”، لكنه أضاف: “ربما كان جيدًا أيضًا”.

جاء ذلك في حلقة مع آرون رودجرز، وتحدث روغان عن تجربته المخيبة للآمال مع حواس، واصفًا إياه بأنه “شخص منغلق على نفسه، وكان مسؤولاً عن حراسة كل المعرفة”. جاءت تعليقات روغان خلال نقاش واسع النطاق مع رودجرز، تناول كل شيء بدءًا من إيلون ماسك وبي-ديدي وصولًا إلى كوفيد-19 ومصر القديمة.

وكان لقاء جو روغان مع الحواس قد جرى قبل أسبوعين تقريبا.

ويحقق جو روغان شعبية كاسحة خلال السنوات القليلة الماضي عبر إثارة الجدل بآراء مختلفة في البودكاست الذي ينتجه، لكنه يتهم أيضا بأنه مثير للجدل بسبب معلومات مضللة حول جائحة كوفيد-19، حين شكك باللقاحات وروج لعلاجات لا سند علمي لها مما دفع بمنصة سبوتيفاية للتنويه بالمحتوى المثير للجدل وغير الدقيق عن كوفيد 19. كما جرى حذف إهانات ولغة عنصرية كان يتفوه بها روغان على منصة سبوتيفاي، و يستضيف جو روغان شخصيات سياسية من مختلف الأطياف، ويؤثر في الخطاب السياسي، من خلال اسلوبه الذي يفلت فيه العنان لمزاعم غريبة بحجة حرية التعبير مما تسبب باتهامه بتوفير منصةً لنشر المعلومات المضللة والأيديولوجيات الضارة دون أي تحدٍّ كافٍ أو تدخل منه لاسترسال بعض ضيوفه في مزاعم غريبة أحيانا. فيما يدخن ويسمح لضيوفه بالظهور وهم يدخنون السيجار ويحتسون الكحول بل بعض المؤثرات العقلية الأخطر كما جرى مع إيلون ماسك حين دخن حشيشة الماريجوانا في حلقة تسببت بخسارة شركة تيسلا مليارات الدولارات.