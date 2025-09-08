شاهد ما سيقدمه كونغرس العربية مع انطلاقه الأحد القادم في أبوظبي

تستعد أبوظبي لاستضافة “كونغرس العربية والصناعات الإبداعية” في 14 سبتمبر 2025 الجاري في الاتحاد أرينا، وذلك لترسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي في مجال الاقتصاد الإبداعي. يسلط هذا الحدث الضوء على الدور المتنامي للإمارة كوجهة رائدة للابتكار، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة، ومرافق الإنتاج العالمية، وبيئتها السياسية الداعمة للإبداع. يهدف الكونغرس، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، إلى إعادة تصور الإبداع العربي من خلال التركيز على الابتكار في السرد وتعزيز تفاعل الجمهور. ويأتي هذا في إطار استراتيجية أبوظبي لترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للصناعات الإبداعية، حيث يتكامل التعبير الثقافي مع التنمية الاقتصادية لتحقيق أثر مستدام.

(يمكن الاطلاع على جدول أعمال المؤتمر وورش العمل والتدريب فيه هنا)

ما أهداف كونغرس العربية؟

يسعى “كونغرس العربية” إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية أبرزها دعم منظومات الإبداع الإقليمية، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية بين الجهات المحلية والعالمية لدعم نمو القطاع الإبداعي. كذلك الحال مع تعزيز الحضور العربي، عبر زيادة مشاركة المحتوى العربي في الصناعات الإبداعية وبناء القدرات المهنية وفق أسس علمية ومنهجية. فضلا عن أن الحدث سيساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي: جعل الإمارة مركزًا عالميًا للإبداع العربي في مجالات الإعلام، والثقافة، والابتكار.

وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية 2031، تهدف الإمارات إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 2.6% إلى 5% بحلول عام 2032. ويشمل هذا القطاع المتنوع مجالات حيوية مثل السينما، التلفزيون، النشر، التصميم، والموسيقى، مما يجعله محركاً رئيسياً لتنويع الاقتصاد.

هذا التوجه يعكس فهمًا عميقًا لدور الاقتصاد الإبداعي على المستوى العالمي، حيث يساهم بأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي سنويًا. ومن خلال استضافة “كونغرس العربية” وبناء شراكات عالمية، تؤكد أبوظبي التزامها بقيادة هذا القطاع الحيوي في المنطقة.