شاهد ليفربول يضم المصري كريم أحمد، فهل سيلعب إلى جانب محمد صلاح؟

يتدرب كريم أحمد حالياً مع فريق ليفربول تحت ٢١ عامًا لموسم ٢٠٢٥-٢٠٢٦ بعد توقيع أول عقد احترافي له مع النادي في يوليو ٢٠٢٥. اللاعب البالغ من العمر ١٨ عامًا (مواليد 2007) هو لاعب خط وسط هجومي، التحق بأكاديمية ليفربول منذ أن كان في السادسة من عمره. سبق له اللعب مع فريق تحت ١٨ عامًا، حيث سجل سبعة أهداف وقدّم خمس تمريرات حاسمة في موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وهو الآن في فريق تحت ٢١ عامًا تحت قيادة المدرب الجديد روب بيج. يُسلّط هذا الفيديو الضوء على رحلة كريم أحمد في أكاديمية ليفربول وأدائه. لكن فرصة يواجه المهاجم الشاب كريم أحمد تحديًا كبيرًا في مسيرته الكروية، إذ تُظهر الإحصاءات أن فرصة وصوله من فريق تحت 21 عامًا إلى الفريق الأول للعب إلى جانب محمد صلاح تظل ضئيلة. ومع ذلك، يمكن أن يمنحه ليفربول فرصة ضمن جهود النادي لدعم الاعبين الشباب بشكل أكبر، حيث ظهر 6 لاعبين من أكاديمية ليفربول في الفريق الأول خلال الموسمين الماضيين. هذا الاتجاه الإيجابي قد يفتح الباب أمام مواهب واعدة مثل كريم أحمد، لكنه يتطلب منه أداءً استثنائيًا ومسارًا دقيقًا لإثبات جدارته.

