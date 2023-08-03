شاهد لاند كروزر جديدة تكشف عنها تويوتا بتصميم مستوحى من طراز قديم

استغرقت تويوتا وقتا طويلا للكشف عن سيارة لاند كروزر بتصميم جديدة، وأربعة عشر عاما ، سنرى إن كانت تستحق الانتظار ، حيث أظهر طراز 2024 هذا الأسبوع تصميما بلمسات مألوفة . تحظى لاند كروزر بشعبية لا تصدق في البلدان التي بها الكثير من الأدغال والمناطق النائية والصحراوية – – لاند كروزر هي سيارات الدفع الرباعي التي يعتمد عليها. يقول مديرو شركة صناعة السيارات اليابانية إن طراز العام المقبل سيواصل التركيز على نقاط القوة التقليدية للجودة والمتانة والموثوقية للتعامل مع أصعب الظروف” ، مما يعني أنه يجب أن يفلح حتى في جوانب تفوق فيه طراز أقدم من تويوتا على مدى العقود السبعة السابقة.

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