سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسسيارات ويخوت

شاهد لاند كروزر جديدة تكشف عنها تويوتا بتصميم مستوحى من طراز قديم

سامر باطر by سامر باطر

استغرقت تويوتا وقتا طويلا للكشف عن سيارة لاند كروزر بتصميم جديدة، وأربعة عشر عاما ، سنرى إن كانت تستحق الانتظار ، حيث أظهر طراز 2024 هذا الأسبوع تصميما بلمسات مألوفة . تحظى لاند كروزر بشعبية لا تصدق في البلدان التي بها الكثير من الأدغال والمناطق النائية والصحراوية – – لاند كروزر هي سيارات الدفع الرباعي التي يعتمد عليها. يقول مديرو شركة صناعة السيارات اليابانية إن طراز العام المقبل سيواصل التركيز على نقاط القوة التقليدية للجودة والمتانة والموثوقية للتعامل مع أصعب الظروف” ، مما يعني أنه يجب أن يفلح حتى في جوانب تفوق فيه طراز أقدم من تويوتا على مدى العقود السبعة السابقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...