شاهد لأول مرة منذ 50 ألف سنة ظهور المذنّب الأخضر

يترقب الكثيرون مشاهدة أقوى ظهور للمذنب الأخضر C/2022 E3 (ZTF)) في أول أيام فبراير القادم وذلك لأول مرة منذ 50 ألف سنة.
بدأ المذنّب C/2022 E3 (ZTF) الأخضر بالظهور في السماء الليل منذ أيام وستتواصل إمكانية رؤيته بالعين المجرّدة وبدون تلسكوب حتى بداية الشهر المقبل، حيث وسيكون في أوج سطوعه يوم الأوّل من فبراير/شباط.
ويعد المذنّب جسم فضائيّ صغير يدور في النظام الشمسي، يتكوّن من الجليد والغبار، قد يراوح قطره بين مئات الأمتار وعشرات الكيلومترات، وكلّما ابتعد عن الشمس تجمّد، ومع اقترابه منها تسخن مادّته المتجمّدة، فتتحرّر الغازات المحبوسة فيه، ما يتسبّب في ظهور «الذنب» الذي اشتُقّت التسمية منه.
والمذنب الأخضر هذا C/2022 E3 يُعتبر مذنّباً طويل المدى، يأتينا من «سحابة أوورت» (تبعد 30 تريليون كيلومتر عن الشمس)، أي من غلاف المجموعة الشمسية بأكملها. لذلك، كان آخر ظهور له قبل خمسين ألف سنة، أي شاهده على الأرجح إنسان «النياندرتال» قبل انقراضه. ومن المتوقّع أن يكون هذا الظهور الأخير على الإطلاق بحسب ما كتبه نزار نمر.
لقطة بالتلسكوب للمذنب الأخضر
المصدر: Dan Bartlett on Dec. 24, 2022. Dan Bartlett