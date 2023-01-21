شاهد لأول مرة منذ 50 ألف سنة ظهور المذنّب الأخضر

يترقب الكثيرون مشاهدة أقوى ظهور للمذنب الأخضر C/2022 E3 (ZTF)) في أول أيام فبراير القادم وذلك لأول مرة منذ 50 ألف سنة.

بدأ المذنّب C/2022 E3 (ZTF) الأخضر بالظهور في السماء الليل منذ أيام وستتواصل إمكانية رؤيته بالعين المجرّدة وبدون تلسكوب حتى بداية الشهر المقبل، حيث وسيكون في أوج سطوعه يوم الأوّل من فبراير/شباط.

ويعد المذنّب جسم فضائيّ صغير يدور في النظام الشمسي، يتكوّن من الجليد والغبار، قد يراوح قطره بين مئات الأمتار وعشرات الكيلومترات، وكلّما ابتعد عن الشمس تجمّد، ومع اقترابه منها تسخن مادّته المتجمّدة، فتتحرّر الغازات المحبوسة فيه، ما يتسبّب في ظهور «الذنب» الذي اشتُقّت التسمية منه.

والمذنب الأخضر هذا C/2022 E3 يُعتبر مذنّباً طويل المدى، يأتينا من «سحابة أوورت» (تبعد 30 تريليون كيلومتر عن الشمس)، أي من غلاف المجموعة الشمسية بأكملها. لذلك، كان آخر ظهور له قبل خمسين ألف سنة، أي شاهده على الأرجح إنسان «النياندرتال» قبل انقراضه. ومن المتوقّع أن يكون هذا الظهور الأخير على الإطلاق بحسب ما كتبه نزار نمر.

90 minutes of motion from #comet C/2022 E3 ZTF last night (20-Jan-2023 / #Northumberland ). Approximately 75 million km and closing! The narrow ion tail and broader dust tail are visible. RedCat 51 / ZWO ASI533MC Pro camera. pic.twitter.com/6bE7TvguVc — Dr Adrian Jannetta ??????? (@AdrianJannetta) January 20, 2023

لقطة بالتلسكوب للمذنب الأخضر

المصدر: Dan Bartlett on Dec. 24, 2022. Dan Bartlett