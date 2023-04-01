نشر دنكين تومسون خبير تصوير ورسوميات كيف يتخيل الذكاء الاصطناعي هيئات كانت ستبدو عليه الشخصيات التاريخية الشهيرة مثل كليوباترا ونابليون والملكة اليزابيت الأولى لو كان بوسعها التقاط صور سيلفي بالهاتف الجوال. ويزعم تومسون أنه أمضى شهورا عديدة لصياغة وصف شخصيات شهيرة باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي ميد جورني Midjourney لهذا الغرض – وقال إن النتائج “طريفة” .

لقطة سيلفي لنابليون قبل موقعة ووترلو التي ذاق فيها طعم الهزيمة!

ميد جورني

أطلقت ميدجورني مؤخرا النسخة الخامسة من منصتها للذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحويل الكلمات التي يكتبها المستخدم إلى صور. اي أنه يمكن للمستخدم أن يتخيّل أي شيء، مثل رائد فضاء يمتطي خيلاً على القمر، وسيقوم النظام بتصميم ذلك فورا. كما تتيح المنصة تحديد ملامح الصورة ونمطها أي كيف تريد أن تكون الصورة، سواء كانت صورة حقيقية أو خيالية أو على نمط فني معين مثل أعمال أو لوحات زيتية أو تحاكي أعمال مشاهير الفن مثل دالي وبيكاسو، وذلك عبر الطلب بالنص الذي يتم ادخاله ويسمى طلب «Prompt». تتسم النسخة الأحدث بدقة أكبر أي أن ملامح الجسم و الوجه ستكون أكثر وضوحا مثل الأسنان والأيدي ولمعان العينين (تعد العين أصعب موضع للذكاء الاصطناعي) والشعر. المنصة تسمح للمستخدمين الجدد بتجربة مجانية لمدة قصيرة شهريا فيما يمكن بعدها الاشتراك بأسعار تتراوح من 10 دولارات إلى 60 دولاراً شهرياً.

(دنكين تومسون هو محرر صور بريطاني من برايتون نشر نتاج اداة الذكاء الاصطناعي في تركيب الصور)