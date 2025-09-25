شاهد كيف يُحوّل أزِمث 2025 العُلا إلى منصة موسيقية عالمية من الغروب حتى الفجر

يشهد شهر سبتمبر الجاري عودة حدث أزِمث المُنتظر في نسخته الخامسة، على مدى ليلتين استثنائيتين بتاريخ 25 و26 سبتمبر 2025، ليقدّم مزيجاً فريداً يجمع بين الموسيقى العصرية التي تتجاوز حدود الإبداع، والأنشطة التفاعلية الغامرة، والعروض المتنقلة، إلى جانب مساحات الاسترخاء والتجارب المتنوعة، بما في ذلك المأكولات والأزياء وتجارب العُلا المميزة. يمتد الحدث من أول غروب الشمس حتى بزوغ الفجر، في أجواءٍ تتكامل فيها جميع التفاصيل لتتيح للزوار التخطيط المسبق لتجربتهم، والتألق بإطلالات تعكس رونق الحدث، والاستمتاع بطبيعة العُلا وواحتها الغنّاء.

مراكز الاستقبال والمسارح ومساحات الاسترخاء

تبدأ الأمسية في مركز الاستقبال “ستارغيز ولكم سنتر” الذي يشكّل بوابة بصرية جذابة تتضمن متاجر للمنتجات التذكارية، ونقاط التقاء، بالإضافة لمركز “لحظات العُلا” الذي يربط الزوار بتجارب مميزة وغير مسبوقة تتجاوز المفاهيم التقليدية. ينتقل الزوار بعد ذلك بين مناطق الاسترخاء والمساحات الفنية، حيث تجمع “مون جاردن” بين ركن شاي وركن مخصص للعروض الغامرة، بينما تتيح ” ميرور ريلم – أزيغلام” فرصة الحصول على نقوش الحناء، ورسومات الوجه البرّاقة، وتسريحات الشعر، وجلسات التدليك، والاسترخاء في محيط هادئ وأنيق.

تستوعب منطقة الاستراحة الثانية ” مون جاردن تشيل زون” ما بين 120 و150 شخصاً، للضيوف الباحثين عن لحظة هدوء بين العروض. يمثّل المسرح الرئيسي المنصة الكبرى للعروض، متضمناً منطقة دخول عامة في الأمام، وصالة “بريميوم لاونج” تتسع لنحو 500 شخص مع إطلالات مميزة، إضافة إلى مسارات واضحة لضمان سهولة الحركة والوصول.

يستضيف مسرح “ذا هايف من راي-بان” تسعة منسقي موسيقى عبر ليلتين بأجواء تفاعلية تلبي تطلعات الجماهير. وسط السوق المخصص للأطعمة، يضيء مجسم “إيتيرنال فليم” بارتفاع 4.5 أمتار كمنحوتة ضوئية معاصرة مستوحاة من شعلة النار، ليعمل كنقطة التقاء للزوار قبل العودة إلى أجواء العروض الموسيقية.

عروض حيّة من الغروب حتى الفجر

تنطلق فعاليات المسرح الرئيسي يوم الخميس الساعة 9 مساءً مع النجمة الأردنية “زين”، تليها المغنية الفلسطينية-الكندية “نعمة حسن”، ثم منسق الموسيقى البلجيكي “بي كي آر” المتخصص في نمط “أفرو هاوس” الموسيقي، قبل صعود الثنائي السعودي الرائد في الموسيقى الإلكترونية “دِش داش”، و”آر دي جِي” المتخصص في نمط “ميلوديك تيكنو” الموسيقي، والثنائي الإسباني “مستيزا.”

يتولى منسق الموسيقى التركي العالمي “محمود أورهان” دفة الحفل بعد ذلك، يليه الثنائي الإيطالي “مايند أغينست” المتخصص في موسيقى “التيكنو”. مع بزوغ الفجر يقدّم الأسطورة الألمانية “كريستيان لوفلر” عرضاً مباشراً عند الساعة 5:20 صباحاً ليختتم الليلة الافتتاحية.

في “ذا هايف من راي-بان” يفتتح منسق الموسيقى السعودي “بي آر كيو” الأمسية عند التاسعة مساءً، يليه مواطنه “هاي-فاي”، ثم الموهبة المصرية “أكلاديوس” المتخصصة في موسيقى “الميلوديك هاوس”، ومنسق الأغاني المصري “شياتي” المتخصص في موسيقى “الديب تيك”. يتولى الفنان السعودي “فاينل مود” قيادة الأجواء عند الثالثة فجراً حتى شروق الشمس.

تتجدد الفعاليات يوم الجمعة على المسرح الرئيسي عند التاسعة والنصف مساءً مع فرقة “شكون” الألمانية-السورية، يليها أداء فرقة “لندن غرامر” الإنجليزية المتخصصة في موسيقى “الإندي بوب”. يقدّم النجم الجنوب أفريقي “شيمزا” عرضاً مميز لموسيقى “الأفرو تيك”، ثم المبدع الهولندي “كولين” المتخصص في موسيقى “الميلوديك تيكنو”، ليليه النجم “كيفن دي فرايز”، قبل أن يختتم الفنان الفرنسي-المصري “آش” الليلة بعرض استثنائي عند الساعة 5:20 صباحاً.

على ذات المسرح المميز، تبدأ الفنانة اللبنانية “بريس” عند التاسعة والنصف مساءً، تليها فرقة “بدوين برغر” التي تمزج بين الموسيقى الإلكترونية والطابع العربي، ثم منسقا الموسيقى اللبنانيان “نيك مرهب” و”تالا مرتضى”. تصل الأجواء إلى ذروتها مع الفنانة المصرية “زينة” عند الساعة الثالثة فجراً.

خيارات الطعام والضيافة المميزة

تتوزع منافذ الطعام طوال الليل لتوفر خيارات متنوعة بين الوجبات السريعة والمأكولات التي يمكن تناولها بهدوء، وتشمل “جرافيتي برغر” و”سولت” و”فيش فيس” و”شالكو غريل المكسيكية” و”شاورما حبتين” والحلويات من “فورتوينز” والقهوة من “أوت أوف لاين” و”بارنز”.

كما تشمل صالة “بريميوم” خدمات ممتدة من الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحاً مع ركن مشروبات رئيسي للخدمة الذاتية، وخدمة الطاولات عبر موظفين، ووجبات خفيفة متجددة باستمرار، إضافة إلى خدمة شيشة متنقلة بنكهات متعددة عند الطلب.

توفّر هذه المساحة بيئة مريحة وأنيقة للاستمتاع بين فقرات العروض. تجدر الإشارة إلى أن تذاكر الدخول لا تشمل المأكولات والمشروبات.

العروض المتنقلة والتجارب الفنية في الموقع

تتألق العُلا بعروض نابضة بالحياة مثل عروض اللهب التي تشعل حماس الحضور، والمجسمات المضيئة التي تجوب المكان، والفنان الياباني المتخصص في الرسم السريع لتقديم إبداعات دقيقة في لحظات، إضافة إلى عروض متنوعة متعددة التخصصات، وعرض التوازن على العمود ، وأداء مدهش يقدمه متخصص في عروض النار.

تتوزع في أرجاء الموقع منشأتان فنيتان أساسيتان هما “ذا أوراكل” و”تري أوف ستارز” لإرشاد الزوار من مركز الترحيب إلى المسارح، فيما تضيء “إيتيرنال فليم” ساحة الطعام بأجواء دافئة ومشتركة.

منطقة التجزئة والإصدار الخامس

تقدّم منطقة التجزئة لهذا العام ممشى مخصص يضم خمسة مفاهيم مبتكرة، منها “كرياتيف كولِكتيف” لأزياء المهرجانات والإكسسوارات، ومتجر “ساودي سينز شوب” لعرض أعمال الحرفيين المحليين، ومتجر “باي يوسف” للأوشحة الأنيقة ذات التصاميم المبتكرة، و”كلو سوكس” للإكسسوارات العصرية، و”إتش أو كيه” للعباءات والحقائب والمجوهرات الفضية، إضافة إلى ركن “شارمز آند باندانا” للتصاميم المخصصة.

تتوافر منتجات “أزِمث – الإصدار الخامس” عند المداخل المؤدية للحدث، وتشمل قمصاناً وحقائب أنيقة وقبعات ذات تصاميم متنوعة ومراوح يدوية وزجاجات مياه وأوشحة وأكواب وملصقات، جميعها بتصاميم أبدعها فنانون سعوديون لتتناسب مع أجواء واحة العُلا.

الأناقة لكل لحظة في أزِمث

تعكس اختيارات الألوان أجواء الغروب بلون الأحمر، وألوان الرمال الذهبية، والأسود الذي يحاكي سماء الليل مع تصاميم معدنية أو نقوش أنيقة تعكس أضواء المسرح. ينصح بارتداء أزياء فضفاضة مريحة للحركة مثل القمصان الواسعة، والعباءات الخفيفة، والطبقات الرقيقة، مع إمكانية إضفاء لمسة من الفخامة عبر وشاح مميز أو نظارات شمسية.

يمثل الأسلوب البسيط خياراً راقياً يعتمد الألوان الأحادية ويبرز التنوع في الأقمشة من خلال المزج بين التقليدي واللامع أو الشفاف والشبكي. تتغير درجات الحرارة من الدفء إلى البرودة، ما يجعل من الضروري اصطحاب القبعة والنظارات الشمسية والسترة الخفيفة والمروحة اليدوية. تضيف منتجات “أزِمث – الإصدار الخامس” لمسة جمالية متكاملة تتناغم مع المشهد النهاري وتتلألأ تحت أضواء العُلا المذهلة في الليل.

تجربة تتجاوز الموسيقى والأزياء

يقدّم “أزِمث 2025” برنامجاً استثنائياً يجمع نخبة من الفنانين العالميين إلى جانب أبرز المواهب الإقليمية، لتتحوّل العُلا إلى مسرح عالمي للموسيقى والفن والإبداع. يتجاوز الحدث إطار الموسيقى ليصبح حدثاً ثقافياً يعكس التقاء الابتكارات العالمية مع الإبداع السعودي، حيث تتجلى هوية التفرد في كل جانب من جوانب البرنامج الموسيقي والإطلالات الشخصية للزوار. يمثّل أسلوب المشاركين تذكرة حقيقية لتجسيد جوهر “أزِمث”، الذي يحتفي بالموسيقى والثقافة والإبداع، سواء عبر الإطلالات الجريئة، أو الأساليب البسيطة، أو إبراز المواهب السعودية.