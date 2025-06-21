فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنسبرمجياتتكنولوجياذكاء اصطناعي

شاهد كيف ستحوّل صورك إلى فيديو مع أداة ميدجورني الجديدة بالذكاء الاصطناعي

سيلزمك صورة نقطة بداية لتوليد مقاطع فيديو أو أفلام بخدمة تفرض 10 دولارات شهريا للاشتراك الشهري

فريق التحرير by فريق التحرير

أطلقت ميدجورني التي اشتهرت بتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، أداة الفيديو الجديدة Video V1 التي تحوّل صورك إلى مقاطع فيديو و رسوم متحركة. وأعلنت الشركة عن الأداة الجديدة التي تزعم أنها تجعل الصور تنبض بالحياة فجأة لتروي بها قصص تنبض بالحركة والعاطفة. وتحاول الشركة تسهيل رواية القصص بالفيديو من خلال أدوات تبسيط تحويل السيناريو المعقد إلى خطوات سهلة بدءًا من وضعي التحريك التلقائي واليدوي وصولًا إلى إمكاناته الإبداعية وتحدياته التقنية. وتقوم بذلك من خيارات جاهزة تحدد نمط المشهد من جهة الإضاءة والاجواء وجوانب أخرى عديدة.

تقوم الشركة بهذا رغم مواجهتها لدعاوى قضائية ضدها. ونقلت تقارير صحفية أن ميدجورني تُنتج مقاطع فيديو لشخصيات ديزني وسط دعوى قضائية ضخمة تتعلق بحقوق الطبع والنشر. ويأتي اطلاق الأداة الجديدة بعد أسبوع من رفع ديزني ويونيفرسال دعوى قضائية تاريخية ضد ميدجورني، ستُنتج أداة الفيديو الجديدة V1 من ميدجورني، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مقاطع فيديو لشخصيات شريك وديدبول وغيرهما من الشخصيات الشهيرة. ستنتج الأداة مقاطع فيديو متحركة لشخصيات محمية بحقوق الطبع والنشر من ديزني ويونيفرسال، بما في ذلك مقطع فيديو لشخصية وول-إي المحبوبة من بيكسار وهو يحمل مسدسًا. يتطلب الإصدار الحالي من أداة الفيديو المُولّدة بالذكاء الاصطناعي من ميدجورني صورة كنقطة بداية؛ ولا يدعم إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام أوامر نصية فقط.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...