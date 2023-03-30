فادي طنّوس by فادي طنّوس

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فيديو، شاهد كيف خسر نيمار مليون يورو في القمار

فادي طنّوس by فادي طنّوس
نيمار

ذكر موقع “سبورتسكيدا”، أن نيمار نجم كرة القدم البرازيلي ومهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خسر مليون يورو خلال ساعتين في لعبة قمار على الإنترنت.

ووثّق نيمار خسارته بمقطع فيديو نشره عبر منصة “تويتش”، ظهر فيه وهو يمثل البكاء ليضحك بعدها ويقول إنه سيضع المقطع على منصة “يوتيوب”.

ولاحقت الانتقادات اللاعب البرازيلي بعد مشاهدته يلعب البوكر عقب هزيمة باريس أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، إذ قال زميله كيليان مبابي: “بالنسبة لمباراة الإياب، من المهم أن نأكل وننام جيداً. قبل أن ينفي الأخير أن يكون يقصد زميله البرازيلي”.

ويغيب اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي بعدما خضع إلى عملية جراحية في الكاحل أنهت موسمه مع فريقه الفرنسي.

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