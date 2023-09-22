شاهد كيف تصبح أنت بطل أول أفلام سينما بالذكاء الاصطناعي التي افتتحت في نيوزيلندا

انطلقت الثلاثاء الماضي أولى عروض سينما الذكاء الاصطناعي هايبر سينما في أول سينما من هذا النوع في العالم، في أوكلاند في نيوزيلندا. وتفتتح اليوم رسميا هذا العروض حيث يجري حذف كل البيانات الشخصية لرواد السينما بعد كل عرض.

لموسم محدود مدّته سبعة أسابيع، بدأ في 12 أيلول (سبتمبر) 2023 وينتهي في 29 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2023. والفيلم سيكون بمثابة تجربة تستمرّ لـ 45 دقيقة، تأخذك في عوالم أخرى.

وبأسلوب اللعب يطرح عليك برنامج الذكاء الاصطناعي أسئلة ودية ويجري التقاط صور لك ليتم تحويلك إلى بطل – أو نجم العرض وإن كنت لا تود بذلك ولا تريد أن تكون بطلاً في المرة الأولى، يمكنك أن انضم كمرافق مع شريك آخر أو صديق.

لن نفسد روعة الفيلم بالتفاصيل ونكشف المزيد ولم يتسنى لنا أصلا تجربته لكنه سيكون تجربة قد ترسم مستقبل الفن السابع!

أولى عروض سينما الذكاء الاصطناعي في نيوزيلندا pic.twitter.com/h7vXK1npFb — Samer ✒ سامر (@sam6) September 22, 2023