أحدث الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، جرفاً بطول ثلاثمئة متر، وعرض خمسين متراً، وعمق أربعين متراً، واصبح يعرف بوادي الزلازل في قرية تبه خان في قضاء ألتين أوزي قرب أنطاكيا، وانشطر حقل زيتون في المنطقة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 فبراير إلى 35 الفاً و225 قتيلا، بحسب آخر تعداد رسمي. وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية (افاد) إن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات خلف 31 ألفا و634 قتيلا في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3581 قتيلا في سوريا. وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة قد “تتضاعف”.

لقطات مخيفة من كاميرا مراقبة لأول زلزال ضرب تركيا pic.twitter.com/SQKIJCVxyw — Samer ✒ سامر (@sam6) February 13, 2023

ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن وزير البيئة والتطور العمراني التركي، مراد قوروم، أن 41 ألفا و791 بناء انهار أو تضرر في الولايات الـ 10 المتأثرة بالزلزال.

جاء ذلك في تصريح أدلى به من مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في ولاية غازي عنتاب، فجر الثلاثاء.

وأوضح قوروم أنه تم فحص مقاومة 307 آلاف و763 مبنى للزلزال في الولايات العشر.

وأضاف أنه “تم تحديد 41 ألفا و791 بناء بين منهار، وهدم عاجل، أو به أضرار بليغة” بين المباني التي تم فحصها.

وتابع في ذات السياق: “أي ما يعادل قرابة 190 ألفا و172 مسكنا ومكان عمل”.

وأشار إلى استمرار أعمال تحديد الأضرار في الولايات العشر المتضررة من الزلزال عبر فرق مختصة مكونة من 6500 عنصر.

ولفت إلى أن العمل جار على الأرض فيما يتعلق بإعادة بناء المساكن في المناطق المتضررة في الولايات العشر.

وتابع قوروم: “آمل أن نبدأ أعمال البناء في جميع الولايات العشر بشكل متزامن بحلول نهاية الشهر (فبراير الحالي)”.

وأوضح أن عدد وفيات الزلزال في ولاية غازي عنتاب بلغ 3729، وعدد من تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ 15 ألفا و10 أشخاص

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.