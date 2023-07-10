شاهد فيضانات تجرف مئات السيارات في سوتشي مدينة المنتجعات الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن السيول التي رافقت الأمطار الغزيرة وفاضت بها الأنهاء جرفت عشرات السيارات في مدينة سوتشي الساحلية جنوب غربي البلاد.

واشارت في بيان، أنه “لم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين، إلا أن المياه غمرت منزلين في حيي كيباريسوفوي وشوسيني”. ولفتت الوزارة إلى أنه “في الحالتين لم تظهر حاجة لإجلاء السكان في المرحلة الراهنة”، مشيرة إلى أن “طواقمها تعمل على ضخ المياه خارج المنزلين”.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العاصفة الماطرة في سوتشي ستستمر حتى اليوم الـ10 من تموز/ يوليو الجاري، مع احتمال هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، إضافة إلى زخات من البرد، الأمر الذي سيتسبب بارتفاع منسوب الأنهار، وتشكل الأعاصير فوق البحر في منطقة ماغري – فيسيلوي. وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها سكان المنطقة، تجمع عشرات السيارات في كومة واحدة جرفتها السيول.