سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شاهد فيضانات تجرف مئات السيارات في سوتشي مدينة المنتجعات الروسية

سامر باطر by سامر باطر
فيضانات تكتسح سوتشي وكراسندار بعد انهيار سد بسبب الأمطار

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن السيول التي رافقت الأمطار الغزيرة وفاضت بها الأنهاء جرفت عشرات السيارات في مدينة سوتشي الساحلية جنوب غربي البلاد.

واشارت في بيان، أنه “لم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين، إلا أن المياه غمرت منزلين في حيي كيباريسوفوي وشوسيني”. ولفتت الوزارة إلى أنه “في الحالتين لم تظهر حاجة لإجلاء السكان في المرحلة الراهنة”، مشيرة إلى أن “طواقمها تعمل على ضخ المياه خارج المنزلين”.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العاصفة الماطرة في سوتشي ستستمر حتى اليوم الـ10 من تموز/ يوليو الجاري، مع احتمال هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، إضافة إلى زخات من البرد، الأمر الذي سيتسبب بارتفاع منسوب الأنهار، وتشكل الأعاصير فوق البحر في منطقة ماغري – فيسيلوي. وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها سكان المنطقة، تجمع عشرات السيارات في كومة واحدة جرفتها السيول.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...