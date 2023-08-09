سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شاهد فيضانات آلاسكا تدمر البيوت مع طقس أشد قسوة يضرب المنطقة القطبية

سامر باطر by سامر باطر

تعرضت منازل عديدة للدمار مع انجرافها في فيضانات قوية، فيما أعلنت ولاية ألاسكا الأمريكية حالة الطوارئ إثر انهيار سد جليدي، فيما باشرت السلطات عمليات إجلاء لسكان المنطقة.

ونقل إعلام محلي عن مسؤولين بالولاية، الأحد (بالتوقيت المحلي)، قولهم إن “فيضانات الأنهار التي حطمت الرقم القياسي، دمّرت مبنيين على الأقل بمنطقة جونو في ألاسكا”.

وأضاف المسؤولون أن ذلك “دفع إلى إطلاق عمليات إجلاء محلية بعد انهيار مفاجئ في بحيرة مليئة بالسدود الجليدية”.

كما أعلن مسؤولو المدينة حال الطوارئ المحلية الأحد، حيث تسببت الفيضانات في عدم استقرار ضفاف نهر مندنهال وسدّ بعض الطرق بالطين والحطام”.

وصباح الأحد، قالت السلطات في مدينة جونو في بيان صحفي: “على الرغم من استمرار انخفاض منسوب النهر، إلا أن مَبنيين على الأقل دُمّرا، والأخرى معرضة للخطر وتم أو سيتم إجلاء سكانها”.

وذكرت وكالة سي إن إن الأمريكية، أن السيل نتج عن فيضان البحيرة الجليدية من حوض “Suicide”، وهو حوض مملوء بالجليد والماء مجاور لنهر ميندنهال الجليدي في جونو، وتسبب تدفقه بارتفاع منسوب المياه في البحيرة ليلة السبت، وفقًا لهيئة الأرصاد المحلية.

وقالت هيئة الأرصاد إن البحيرة بلغت ارتفاعا قياسيا بـ 14.97 قدمًا، أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 11.99 قدمًا المسجل في عام 2016، وحذرت من أن الفيضانات الحالية تؤثر على المناطق المجاورة.

وبسبب حالة عدم استقرار المياه، نصحت سلطات المدينة السكان بعدم الاقتراب من النهر، كما حذرت من تأثر بعض خزانات الوقود وحاويات المواد الخطرة بالفيضان.

وقالت في بيان، الأحد، إنه “تمت استعادة المرافق في غالبية المواقع حتى منتصف الأحد، فيما تتابع الطواقم العمل على إخلاء الطرق المسدودة”.

ومع استمرار انخفاض مستويات البحيرة، أعلنت الأرصاد الجوية أن تحذيرها من الفيضانات قد انتهى، لكنها قالت إن “المخاطر لا تزال قائمة في منطقة نهر ميندنهال”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...