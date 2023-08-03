ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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شاهد ميسي يسجل هدفين ويقود ميامي للتأهل لثمن نهائي كأس الدوري الأمريكي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

قاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي،  إنتر ميامي، للفوز على أورلاندو سيتي 3-1، في ملعب الأول “درايف بينك”، والتأهل لثمن نهائي كأس الدوريات.

وسجل ميسي ثنائية لـ إنتر ميامي أمام أورلاندو، ليصل لهدفه الخامس في مباراته الثالثة مع الفريق، مدوّنًا بداية صاروخية بالقميص الوردي.

وافتتح ميسي النتيجة لإنتر ميامي في الدقيقة السابعة بعدما تسلم تمريرة رائعة من روبرت تايلور بالصدر وحوّلها في الشباك بيساره.

ووقع ميسي هدفه الثاني، والثالث لـ إنتر ميامي، في الدقيقة 72 بعدما تسلم تمريرة من جوزيف مارتينيز داخل منطقة الجزاء، حوّلها في الشباك.

وسجل مارتينيز هدف إنتر ميامي الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، بعدما تنازل له ميسي عن تسديدها.

وكان سيزار أراوخو سجل هدف أورلاندو سيتي الوحيد في الدقيقة 17.

ميسي يقلب إنتر ميامي رأساً على عقب
بالفيديو.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوز جديد
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