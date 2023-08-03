قاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، إنتر ميامي، للفوز على أورلاندو سيتي 3-1، في ملعب الأول “درايف بينك”، والتأهل لثمن نهائي كأس الدوريات.

وسجل ميسي ثنائية لـ إنتر ميامي أمام أورلاندو، ليصل لهدفه الخامس في مباراته الثالثة مع الفريق، مدوّنًا بداية صاروخية بالقميص الوردي.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY ??



Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | ?#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

وافتتح ميسي النتيجة لإنتر ميامي في الدقيقة السابعة بعدما تسلم تمريرة رائعة من روبرت تايلور بالصدر وحوّلها في الشباك بيساره.

ووقع ميسي هدفه الثاني، والثالث لـ إنتر ميامي، في الدقيقة 72 بعدما تسلم تمريرة من جوزيف مارتينيز داخل منطقة الجزاء، حوّلها في الشباك.

وسجل مارتينيز هدف إنتر ميامي الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، بعدما تنازل له ميسي عن تسديدها.

For his 9th goal in 12 career games against Orlando City, Josef Martínez converts a PK to put us back in the lead ?#MIAvORL | 2-1| ? #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/lhJvjZbi2P — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

وكان سيزار أراوخو سجل هدف أورلاندو سيتي الوحيد في الدقيقة 17.