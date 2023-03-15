نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن إنجاز طيران جديد، حيث تمكن الطيار البولندي لوك تشيبييلا -39 عاماً، من الهبوط بطائرته على مهبط المروحيات الخاص بفندق «برج العرب» في دبي، في إنجاز تاريخي بمقاييس عالم الطيران نظرا لأن أقصر مدرج هبوط في العالم يبلغ طوله 400 مترا فيما لا تتيح منصة الهيليكوبتر إلا مدرج صغير لايزيد طوله عن 27 متراً لإيقاف طائرة، ضمن تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث تمكن من الهبوط بمسافة قصيرة بطائرة ذات جناحين على منصة دائرية لهبوط الطائرات العمودية على ارتفاع 212 متراً ويجاورها مبنى الفندق المؤلف من 56 طابقاً.

وأشار في تدوينة على تويتر أنه :”في إنجاز هو الأول من نوعه عالمياً وعلى ارتفاع 212 متراً، البولندي لوك تشيبييلا ينجح في الهبوط بطائرته على مهبط المروحيات أعلى فندق “برج العرب” في #دبي، وقد قام بالتحضير للمهمة منذ 2021 وأنجز 650 هبوطاً تجريبياً.”

في إنجاز هو الأول من نوعه عالمياً وعلى ارتفاع 212 متراً، البولندي لوك تشيبييلا ينجح في الهبوط بطائرته على مهبط المروحيات أعلى فندق "برج العرب" في #دبي، وقد قام بالتحضير للمهمة منذ 2021 وأنجز 650 هبوطاً تجريبياً.@lc_aerobatics@redbull @BurjAlArab pic.twitter.com/y2RexEbvGn — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 14, 2023