نجح إيفان بروفيديل، حارس فريق لاتسيو الإيطالي، في ترك مرماه والتنسيق مع مهاجم بتمريرة ليسجل منها هدفا في الوقت القاتل ويقود فريقه لتعادل مثير مع نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، فى أولى جولات مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

حارس لاتسيو ترك مرماه ليشارك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في ركلة ركنية حولها بضربة رأس داخل المرمى.

وكان بابلو باريوس منح التقدم لأتليتيكو بتسديدة مباشرة بعيدة المدى اصطدمت في المدافع دايتشي كامادا وغالطت الحارس بروفديل في الدقيقة 29.

وكاد أتليتيكو أن يعزز تقدمه في بداية الشوط الثاني لكن محاولة ألفارو موراتا ارتدت من القائم، وأنقذ بروفديل عدة فرص ليحافظ على آمال لاتسيو في المباراة.

LAZIO KEEPER IVAN PROVEDEL SCORES IN THE 95TH MINUTE!!! ?



The Champions League is back and don't we just LOVE it ?#beINUCL pic.twitter.com/NC8im1OP0h — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 19, 2023