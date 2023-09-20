سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شاهد فيديو حارس لاتسيو يقلب نتيجة المباراة بآخر دقيقة بهدف مثير بشباك أتلتيكو مدريد

سامر باطر by سامر باطر

نجح إيفان بروفيديل، حارس فريق لاتسيو الإيطالي، في ترك مرماه والتنسيق مع مهاجم بتمريرة ليسجل منها هدفا في الوقت القاتل ويقود فريقه لتعادل مثير مع نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، فى أولى جولات مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

حارس لاتسيو ترك مرماه ليشارك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في ركلة ركنية حولها بضربة رأس داخل المرمى.

وكان بابلو باريوس منح التقدم لأتليتيكو بتسديدة مباشرة بعيدة المدى اصطدمت في المدافع دايتشي كامادا وغالطت الحارس بروفديل في الدقيقة 29.

وكاد أتليتيكو أن يعزز تقدمه في بداية الشوط الثاني لكن محاولة ألفارو موراتا ارتدت من القائم، وأنقذ بروفديل عدة فرص ليحافظ على آمال لاتسيو في المباراة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...