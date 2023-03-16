سامر باطر by سامر باطر

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شاهد فيديو إسقاط روسيا طائرة تجسس أمريكية مسيرة بسيل من الوقود

سامر باطر by سامر باطر

الجيش الأمريكي ينشر فيديو لتحطم مقاتلة روسية بطائرة مسيرة بعد تبادل الاتهامات مع روسيا حول حادثة إسقاط طائرة أمريكية مسيرة يوم الثلاثاء 14 أذار.

نشر الجيش الأمريكي كيف قامت مقاتلة روسية بأسقاط طائرة تجسس مسيرة (طراز MQ-9) تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود، الثلاثاء . وزعم بيان صادر عن القيادة الأمريكية في أوروبا، إن الطائرة المسيرة ريبر وطائرتين روسيتين من طراز Su-27 كانتا تحلقان فوق المياه الدولية فوق البحر الأسود يوم الثلاثاء، عندما تعمدت إحدى الطائرات الروسية التحليق أمام طائرة التجسس الأمريكية وألقت الوقود عليها عدة مرات، ثم صطدمت الطائرة الروسية مروحة الطائرة المسيرة الأمريكية، مما اضطر القوات الأمريكية لإسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية.

يعد هذا الحادث، أول مواجهة جوية تشهد احتكاكا بين الطائرات العسكرية الروسية والأمريكية منذ وقت طويل، في حادثة تزيد التصعيد بين البلدين. وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، قد قال إن روسيا لا تريد “مواجهة” مع الولايات المتحدة وذلك في تصريح بعد استدعائه إلى وزارة الخارجية بأعقاب إسقاط الطائرة المسيرة واشتكى من أن الولايات المتحدة بدورها لن تتسامح مع طائرات تجسس روسية على حدودها.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...