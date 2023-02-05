سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

شاهد عمر السومة يهزّ شباك الريان 3 مرات

سامر باطر by سامر باطر

قاد المهاجم السوري عمر السومة فريقه العربي إلى الفوز على مضيفه الريان 3-0، حيث حملت الأهداف الثلاثة توقيع السومة في الدقائق (34 و53 و68)، وذلك لحساب الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم.

وقال السومة في تصريحاته للإعلاميين عقب المباراة: “حققنا فوزا مهما كان لابد منه، من أجل تعويض خسارتنا في آخر مباراتين بالدوري”.

وأضاف: “كان لابد أن نعود للانتصارات وأن تكون لنا ردة فعل، والحمد لله تمكنا من تحقيق هدفنا وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط”.

وعن تسجيله هاتريك في اللقاء، قال: “الثلاثية التي سجلتها نتيجة جهد وتعب زملائي اللاعبين وأشكرهم على ذلك، وفي النهاية يبقى الفوز هو الأهم بغض النظر عن صاحب الأهداف”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...