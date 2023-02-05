شاهد عمر السومة يهزّ شباك الريان 3 مرات

قاد المهاجم السوري عمر السومة فريقه العربي إلى الفوز على مضيفه الريان 3-0، حيث حملت الأهداف الثلاثة توقيع السومة في الدقائق (34 و53 و68)، وذلك لحساب الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم.

وقال السومة في تصريحاته للإعلاميين عقب المباراة: “حققنا فوزا مهما كان لابد منه، من أجل تعويض خسارتنا في آخر مباراتين بالدوري”.

وأضاف: “كان لابد أن نعود للانتصارات وأن تكون لنا ردة فعل، والحمد لله تمكنا من تحقيق هدفنا وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط”.

وعن تسجيله هاتريك في اللقاء، قال: “الثلاثية التي سجلتها نتيجة جهد وتعب زملائي اللاعبين وأشكرهم على ذلك، وفي النهاية يبقى الفوز هو الأهم بغض النظر عن صاحب الأهداف”.