شاهد طائرات مسيرة لتوصيل الطرود في قطاع النقل البحري والجبلي والطوارئ

أعلنت شركة دي جي آي عن البدء بشحن طائرات مسيرة للتوصيل وهي من طراز فلاي كارت 30 إلى السوق العالمية لتقدم قدرة حمولة من 30 كغ ومسارات طويلة المدى، إلى جانب استخدامات في مجالات مثل الزراعة والسلامة العامة والمسح ورسم الخرائط وفحص البنية التحتية.

الطائرات التي تعمل دون طيار (DJI FlyCart 30) تتغلب على تحديات النقل التقليدية بفضل سعة الحمولة الكبيرة ونطاق التشغيل الطويل والموثوقية العالية والميزات الذكية بحسب قول الشركة التي تلفت إلى أنه أصبح بالإمكان إجراء عمليات التسليم، مثل النقل الجبلي أو النقل البحري أو نقل الإنقاذ في حالات الطوارئ، بمزيد من الكفاءة والمرونة.

وتزعم الشركة أن طائراتها تساهم بتحقيق كفاءة في مجالات عديدة من الزراعة إلى إدارة البناء والمسح، من خلال تحسين سلامة العمال وإنتاجية الشركات، والآن تسعى بتقديم حل للتوصيل الجوي، وحل مشاكل التضاريس المعقدة والنقل النهائي بكفاءة واقتصادية، والأهم من ذلك، بأمان من الجو.

المواصفات القياسية

سرعة طيران قصوى تبلغ 20 م/ث.

العمل في جميع الأحوال الجوية، ليلاً أو نهارًا.

تم تحسين المراوح للارتفاعات من 0 إلى 6000 متر.

درجات حرارة تتراوح من -20 درجة إلى 45 درجة مئوية.

دعم الطيران لمسافة تصل إلى 3000 متر بحمولة 30 كجم.

يمكن أن تحلق في أجواء الرياح بسرعات تصل إلى 12 م/ث.

يبلغ سعر الطائرة المسيرة الجديدة فلاي كارت 17 ألف دولار.

تعديل وضع الطيران بذكاء، مما يقلل تلقائيًا من تأرجح البضائع.

حمولة 30 كجم لمسافة 16 كم و 40 كجم لـ 8 كيلومترات ببطارية واحدة.

اتصال مستقر بين الطائرة بدون طيار وأجهزة التحكم عن بعد حتى مسافة 20 كم.

تدعم مشاهدة الفيديو المباشرة بوضعية مشاهدة FPV من خلال كاميرا الطائرة بدقة عالية.

يسمح وضع المشغل المزدوج بنقل التحكم بين طيارين في مواقع مختلفة بضغطة زر واحدة.

يوفر جهاز استقبال إشارة ADS-B المدمج، تحذيرًا في الوقت المناسب للطائرات المأهولة القريبة.

يذكر أن شركة دي جي آي -DJI- تهيمن على كل قطاعات الطائرات المسيرة تقريبًا باستثناء الاستخدام العسكري.

وتسعى شركات غربية مثل باروت Parrot وسكايديو Skydio لتنافسها بدعم كبير من خلال العقود الكبيرة المضمونة، لكن من حيث الحجم والإيرادات والإنفاق على البحث والتطوير وما إلى ذلك، فهي ضئيلة التأثير بالسوق العالمية. تتمتع الولايات المتحدة بصناعة طائرات بدون طيار جيدة في المجالات العسكرية، وهي مكلفة للغاية مقارنة بالمنافسين الدوليين، حيث لا تتمتع بالقدر نفسه من الديناميكية ولا التنوع، ولكنها تنتج وحدات بكميات جيدة تتمتع بالموثوقية.

تتمتع دي جي آي الصينية بأسعار جيدة أيضا، وهي الرائدة عالميًا في الديناميكية والتنوع، وأيضًا الرائدة عالميًا من حيث الحجم؛ وهي أكبر مصدر. وتتفوق كل من تركيا وإيران بالنسبة لوزنهما الاقتصادي والصناعي، وعلى وجه التحديد في إنتاج الطائرات بدون طيار أيضًا، كما هو الحال مع إسرائيل. ووصلت تركيا إلى حد أنها تتنافس مع الصين، وهو أمر مثير للإعجاب فعلا بالنسبة لقوة متوسطة.