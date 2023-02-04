شاهد صبغة حشرة الصبار بعوائد سنوية تزيد عن 35 مليار دولار

تحتوي منتجات أغذية حمراء اللون، فضلا عن أحمر الشفاه، مكونات من حشرة من الصبار، ويمكن التأكد من وجودها باسماء من المكونات التالية :

cochineal extract-crimson lake- carmine lake الأحمر الطبيعي (natural red 4) وهو صباغ يستخدم لإضفاء الاحمر الفاقع على بعض الأطعمة باسم cochineal. وأطعمة مثل كل من العصائر والحلويات والمربيات واللبان والكعك الصناعي ومعلبات الخضار والآيس كريم ومنتجات الألبان مثل الفواكه الحمراء والزبادي بالفراولة أو بعض مشروبات الطاقة والنقانق وقد تجد هذه الصبغة الحمراء بين المكونات برمز E120، وتمثل هذه الصبغة الحمراء التي تستخرج من الصبار، منتجات أصباغ قيمتها السنوية تزيد عن 35 مليار دولار.

الأحمر الطبيعي (natural red 4) وهو صباغ يستخدم لإضفاء الاحمر الفاقع على بعض الأطعمة باسم cochineal