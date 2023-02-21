توفي في تركيا ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من مئتي في الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية هاتاي في تركيا مساء اليوم، وفق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فيما أصيب العشرات في سوريا مع هزتين أرضيتين بلغت الأقوى منهما 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وأعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي عن وقوع هزة أرضية قوية شعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين، فيما أشارت الهيئة الأمريكية أن الزلزال كان على بعد 3 كيلومترات إلى جنوب غرب أوزنباغ. ونقلت وكالة الأناضول أن زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر ضربا جنوبي تركيا. وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء “دفنه” في ولاية هطاي.

شاهد قوة هزة أرضية ضربت تركيا وسوريا أمس ، تأكيد 3 وفيات وعشرات الإصابات https://t.co/GWv9MOSAPB pic.twitter.com/hLQqZIWuoJ — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) February 21, 2023