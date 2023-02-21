سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

شاهد شدة هزة أرضية تضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وتوقع عشرات الضحايا أمس

سامر باطر by سامر باطر

توفي في تركيا ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من مئتي في الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية هاتاي في تركيا مساء اليوم، وفق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فيما أصيب العشرات في سوريا مع هزتين أرضيتين بلغت الأقوى منهما 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وأعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي عن وقوع هزة أرضية قوية شعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين، فيما أشارت الهيئة الأمريكية أن الزلزال كان على بعد 3 كيلومترات إلى جنوب غرب أوزنباغ. ونقلت وكالة الأناضول أن زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر ضربا جنوبي تركيا. وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء “دفنه” في ولاية هطاي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...