شاهد سي 919، الطائرة الصينية التي تنافس بوينغ وإيرباص تكمل رحلتها التجارية الأولى

بكين-(رويترز) – أدخلت شركة خطوط شرق الصين الجوية الطائرة سي 919 ضيقة البدن المطورة في الصين إلى سوق الطيران المدني اليوم الأحد وأكملت الطائرة أول رحلاتها التجارية، في علامة فارقة في جهود البلاد لتصبح أكثر اعتمادا على نفسها. وتنتج شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) المدعومة من الدولة هذه الطائرة.

وقد بدأت في تطويرها قبل 15 عاما لتنافس طائرات إيرباص إيه 320 نيو وبوينج 737 ماكس ذات الممر الواحد.

وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمشروع باعتباره انتصارا للابتكار الصيني، في حين وصفت وسائل إعلام حكومية الطائرة اليوم الأحد بأنها رمز للمهارة الصناعية والفخر الوطني.

وأقلعت الطائرة سي 919 الساعة 1032 صباحا (0232 بتوقيت جرينتش) من مطار شنغهاي هونغكياو الدولي حيث يوجد مقرا شركة كوماك وشركة خطوط شرق الصين الجوية، وهبطت بعد ساعتين في مطار العاصمة بكين، وفقا لتطبيق فاري فلايت لتتبع الرحلات الجوية. ومن المقرر أن تعود الطائرة إلى شنغهاي اليوم الأحد، ثم تقوم برحلة أطول ذهابا وإيابا إلى مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد غدا الاثنين. وأجرت الطائرة أول رحلة لها في عام 2017 بعد سنوات من التأجيل وخضعت للعديد من الرحلات التجريبية منذ ذلك الحين.

وتتوقع كوماك أن يصل الإنتاج السنوي إلى 150 طائرة سي 919 في غضون خمس سنوات، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في يناير كانون الثاني. وعلى الرغم من تجميع هذه الطائرة في الصين، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على مكونات غربية.

وتلفت صحيفة فورين بوليسي إلى أن المحركات هي الحلقة الأضعف في خطط الطيران المدني في الصين.

قد يكون من الصعب تطوير هياكل الطائرات وأنظمة الطائرات وتقنياتها ، لكن تطوير المحركات النفاثة يعد في مستوى مختلف تمامًا من حيث عوائق الدخول إلى ذلك القطاع.

في الواقع هناك ثلاث شركات فقط وهي جنرال إلكتريك ورايثيون / برات آند ويتني في الولايات المتحدة، ورولز رويس في المملكة المتحدة، التي تصنع محركات نفاثة تجارية. و لا توجد خيارات مصادر أخرى. لا يمكن لروسيا أن تصبح خيارًا لتوريد المحركات النفاثة للصين. كان لدى الاتحاد السوفيتي صناعة محركات تجارية من الدرجة الثانية للتطبيقات المحلية في الغالب لكن جهود روسيا لإحيائها كانت غير مؤكدة وبطيئة للغاية.

اليوم ، لا تزال روسيا تعتمد اعتمادًا كليًا على الطائرات والمحركات الغربية. لقد تمكنت فقط من الحفاظ على تحليق طائراتها الحالية بشكل غير قانوني من خلال الإلتفاف للتهرب من العقوبات. تم تصنيع عدد ضئيل فقط من النماذج الروسية القديمة خلال العقود القليلة الماضية. هناك خطط لمحركات جديدة ، لكن العقوبات الدولية والفساد الهائل وهجرة الأدمغة في العام الماضي، من المحتمل أن تكون قد قضت على أي فرص كانت لصناعة محركات الطيران التجاري في روسيا ذات يوم.

إلى جانب ذلك ، فإن الأولوية الآن هي الأنظمة العسكرية. نتيجة للعدد المحدود من موردي المحركات النفاثة ، فإن كلا من شركة الطائرات التجارية الإقليمية ARJ21 التابعة لشركة الطائرات التجارية الصينية (COMAC) و C919 يتم تشغيلهما بواسطة محركات GE أو GE / Safran ، المستوردة من الولايات المتحدة.