شاهد سوني تكشف عن بلايستيشن الجديدة في آر 2

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أعلنت سوني عن إطلاق لعبة بلايستيش الواقع الافتراضي في آر 2 (PlayStation VR2) الشهر القادم مع أكثر من 30 لعبة منها لعبة السباقات غران توريزمو. ويمكن طلب جهاز في آر 2 اليوم عبر موقع بلايستشن، حيث ستتوفر رسميا يوم 22 فبراير على المستوى العالمي.
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