سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسإلكترونياتالتقنية والحياةتكنولوجيا

شاهد سوني تكشف عن بلايستيشن الجديدة في آر 2

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت سوني عن إطلاق لعبة بلايستيش الواقع الافتراضي في آر 2 (PlayStation VR2) الشهر القادم مع أكثر من 30 لعبة منها لعبة السباقات غران توريزمو. ويمكن طلب جهاز في آر 2 اليوم عبر موقع بلايستشن، حيث ستتوفر رسميا يوم 22 فبراير على المستوى العالمي.

وعرضت سوني أجهزة للواقع الافتراضي

سوني تنافس تسلا وتكشف عن سيارة آفيلا الكهربائية
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...