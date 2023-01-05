شاهد سوني تكشف عن بلايستيشن الجديدة في آر 2

أعلنت سوني عن إطلاق لعبة بلايستيش الواقع الافتراضي في آر 2 (PlayStation VR2) الشهر القادم مع أكثر من 30 لعبة منها لعبة السباقات غران توريزمو. ويمكن طلب جهاز في آر 2 اليوم عبر موقع بلايستشن، حيث ستتوفر رسميا يوم 22 فبراير على المستوى العالمي.

وعرضت سوني أجهزة للواقع الافتراضي