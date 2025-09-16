شاهد سر إغراق الحيتان القاتلة للقوراب في شواطئ إسبانيا والبرتغال

كشف علماء أن الحيتان القاتلة تهاجم القوارب ليس بدافع العدوان، بل يرجحون إنها جزء من لعبة أوسلوك اجتماعي مكتسب ونشاط شبيه باللعب انتشر بين المجموعات. وقال رينو دي ستيفانيس، رئيس هيئة الحفاظ على الحيتانيات والمعلومات والبحوث عنها في إسبانيا، إن هذا السلوك “مرح، وليس عدوانيًا”. وصرح لصحيفة “ديلي ميل”: “ما يحدث مع الحيتان القاتلة الأيبيرية والقوارب ليس هجومًا بالمعنى الحرفي للكلمة، سواءً كان عدوانًا أو افتراسًا أو دفاعًا عن الأرض”. ووجد الباحثون أن الحيتان، وخاصة قبالة سواحل إسبانيا والبرتغال، بدأت باستهداف دفات القوراب بدافع الفضول، ثم انتشر هذا السلوك بين مجموعاتها الاجتماعية ، ليصبح في جوهره اتجاهًا عاماً بينها. ويرى الباحثون أن هذه الحوادث الخطرة هي سلوك مدفوع بالفضول، فالحيتان القاتلة ذكية للغاية، وغالبًا ما تتفاعل مع الأشياء في بيئتها، ويبدو أن دفات القوارب تجذب انتباهها. ويبرز هنا دور اللعب والتعلم الاجتماعي، ويعتقد أن الحيتان القاتلة الصغيرة التي جربت في البداية صدم الدفات وإتلافها قد أثارت نوعًا من “اللعب” انتشر بين المجموعات، على غرار الصيحات السائدة في الثقافة البشرية. ويؤكد العلماء أن هذا السلوك ليس شراسة أو افتراسًا؛ بل يبدو أن الحيتان القاتلة أكثر انجذابًا لإحساس دفات القوارب وهي تندفع أو تدور. مثلما تتناقل الدلافين مهارات الصيد عبر الأجيال، يبدو أن هذه الهجمات قد تطورت لتصبح نمطًا اجتماعيًا منقولًا، يُلاحَظ الآن على طول الساحل الأيبيري وما وراءه. أغرقت الأسبوع الماضي مجموعةٌمن الحيتان يختًا قبالة فونتي دا تيلها نتيجةً لصدمها المتكرر. واصطدمت مجموعةٌ أخرى بسفينةٍ ثانيةٍ بالقرب من كاسكايس، مما أدى إلى إتلاف دفتها. وتم إنقاذ جميع الركاب التسعة من كلا القاربين بسلام بواسطة سفن سياحية قريبة. يؤكد العلماء أن هذه الظاهرة نادرةٌ في عالم الحيوان، وأنها شكلٌ من أشكال الانتقال الثقافي للسلوك التخريبي الذي انتشر الآن على نطاقٍ واسعٍ بين الحيتان القاتلة الأيبيريّة.

