فيديو.. شاهد سبب إيقاف حكم مكسيكي 12 مباراة

أوقف الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الحكم فرناندو هرنانديز لـ12 مباراة بعدما قام بدفع لاعب بركبته خلال مباراة فريقي أميركا وليون ضمن الدوري المحلي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ودفع هرنانديز بركبته لوكاس روميرو لاعب ليون، الذي تم إيقافه أيضاً لمباراتين لاعتراضه الشديد على هدف التعادل الذي أحرزه أميركا.

Meksika'da sarı kart gösterdiği futbolcuya diz atan hakem Fernando Hernandez'e 12 maç ceza verildi — Odatv (@odatv) April 5, 2023

وقال روميرو بعد المباراة إنه لم يطالب بمعاقبة هرنانديز لأنه كان مجرد سوء تفاهم مضيفا أنه طلب من الحكم إظهار الاحترام فقط على أرض الملعب.

وقال هرنانديز وفقا لوكالة رويترز: “أتقدم باعتذار خاص للجماهير وكذلك للاعب لوكاس روميرو عن رد فعلي.. لن أهاجمه أو أهاجم أي لاعب آخر وسألتزم بقرار لجنة الانضباط”.