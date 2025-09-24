شاهد روعة المملكة العربية السعودية من الفضاء عبر منصة مبتكرة

بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” منصة “السعودية من الفضاء”، لتفتح نافذة مدهشة على التنوع الجغرافي والجمال السياحي للمملكة كما تُرى من الفضاء. تعتمد المنصة على صور أقمار صناعية عالية الدقة وتقنيات الاستشعار عن بُعد، ما يجعلها بمثابة أرشيف بصري يوثق الطبيعة الخلابة، والثراء البيئي، والتطور العمراني في السعودية. وبجانب قيمتها الجمالية، توفر المنصة أدوات للبحث والتحليل تدعم مجالات التعليم، الابتكار، التخطيط العمراني، والترويج السياحي والثقافي. وتسعى “كاكست” من خلال هذه المبادرة إلى إبراز هوية المملكة البصرية على الساحة العالمية بطرق إبداعية تتجاوز الوسائل التقليدية، لتجعل من الفضاء وسيلة لرواية قصة السعودية الحديثة، وتسليط الضوء على ثرواتها الطبيعية ومكانتها المتنامية.

