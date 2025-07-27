روبوت يونيتري يجري ويلاكم ويصدم السوق بسعره

أطلقت شركة يونيتري روبوتيكس الروبوت الجديد أر 1، وهو ما يمكن اعتباره أحد أوائل الروبوتات ثنائي الأرجل بأقل من 6000 دولار أمريكي في العالم بقدرات كبيرة وسعر يصدم السوق. فهو يباع بسعر غير مسبوق يُخفّض بشكل كبير سعر هذه الفئة من الروبوتات لما يُتوقع أن يتطور إلى موجة كاملة من آلات الذكاء الاصطناعي متعددة الاستخدامات في العمل والمنزل بحسب بلومبرغ. ويُمثل هذا السعر الجديد انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بنماذجهم السابقة، مثل G1، الذي يبدأ سعره من 16,000 دولار أمريكي، ونموذج H1 الذي يبلغ سعره حوالي 90,000 دولار أمريكي. يزن روبوت R1 25 كيلوغرامًا، ويحتوي على 26 مفصلًا لحركات مرنة ورياضية مثل الجري، وحركات الشقلبة، والوقوف على اليدين، واللكمات، ويشتمل على ميزات ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط، بما في ذلك الصوت والصورة. ومن قدراته المميزة أيضاً القفز من وضع الاستلقاء فضلا عن أداء حركات رياضية معقدة مثل الجري صعوداً أو نزولاً على المنحدرات والشقلبة، والوقوف على اليدين والدوران، وأداء الركلات واللكمات. يُمكنه أيضاً الاستجابة للأوامر الصوتية من خلال معالجة اللغة المنطوقة والاستجابة لها، والتعرف على الوجوه والأشياء، وتحليل محيطه آنيًا. هذا يسمح بالتفاعل حسب السياق والمحادثة والتفاعل للاستجابة للحديث.

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