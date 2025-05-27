شاهد روبوتات تخوض أول نزال ملاكمة في العالم

نظمت شركة الروبوتات الصينية يونيتري Unitree أول مباراة ملاكمة في العالم بين روبوتين بشريين بحجم صغير.

جمع النزال الذي أقامته الشركة الصينية التي تعمل من مقرها في هانغتشو، روبوتين تنافسا على لقب “ملك القبضة الحديدية”، في مباراة بُثّت مباشرة للعالم الأحد لعرض عضلات الصينة التكنولوجية مع تكامل بين الذكاء الاصطناعي و الرياضات القتالية. واللافت أن الحدث شهد عروضاً استعراضية أدّت فيه الروبوتات حركات قتالية تولّى مشغّلون بشريون التحكّم بها خلال ذلك داخل الحلبة.

أربع فرق من المشغلين البشريين تولت التنافس بالتحكّم المباشر بالروبوتات في مباريات ملاكمة عالية التنافس لتمثل مزيجا من البراعة البشرية والقوة الآلية لتظهر استجابة الروبوتات لتنفيذ دقيق للأوامر الفورية من مشغّليها.

تعدّ شركة الروبوتات الصينية يونيتري Unitree Robotics الشريك التقني البارز في البطولة، إذ قدّمت روبوتها جي ون Unitree G1 بطول 1.32 متر ووزن 35 كغ. يتميز الروبوت بقدرات حوسبة متطورة ونظام تحكّم حركي سلس صُمّم للعمل في بيئات يصعب على البشر التكيّف معها، مستفيداً من رشاقته ومرونته العالية ضمن تصميم مكتنز صغير.

قامت الروبوتات بتأدية استعراض تضمن حركات الفنون القتالية منها اللكمات المستقيمة، واللكمات الخطافية، والركلات الجانبية، بل وحتى الحركات الدورانية في الهواء، كما أظهرت مرونة بالنهوض بعد السقوط لتقليد مايجري عادة في حلبة الملاكمة البشرية.