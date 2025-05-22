شاهد دوريات طبية لضبط أصحاب الوزن الزائد تثير الجدل في شوارع تركيا

انطلقت في تركيا حملة واسعة لتحديد أصحاب الوزن الزائد ويتم قياس وزن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن علنًا ويُطلب منهم إنقاص وزنهم بموجب قواعد جديدة في تركيا – مع وجود مفتشين يقومون بدوريات في الأماكن العامة والمحافظات التركية.

وصرّح وزير الصحة التركي كمال ميميشوغلو قائلا:”إن “50% من مجتمعنا يعاني من زيادة الوزن”. وقد أطلقت تركيا حملة جديدة للصحة العامة تتضمن فحص وزن الناس ومؤشر كتلة الجسم في الأماكن العامة. اتخذت وزارة الصحة إجراءات بعد أن وصلت السمنة إلى مستويات خطيرة في جميع أنحاء تركيا. قام العاملون في مجال الرعاية الصحية بالبحث في الشوارع تحديد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من خلال برنامج الفحص الذي أعلنه الوزير كمال ميميشوغلو.

زيادة الوزن والسمنة بالأرقام

يعاني ٦١٪ من السكان من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم ٢٥-٢٩.٩):

وحوالي حوالي ٣٢٪ من السكان يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم ≥٣٠):

تضاعفت معدلات السمنة تقريبًا منذ عام ١٩٩٠

وتُعدّ السمنة عامل خطر رئيسيًا للأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، مما يُساهم بشكل كبير في تكاليف الرعاية الصحية والإعاقة. تُسلّط هذه الإحصائيات الضوء على التحدي الكبير الذي تُشكّله زيادة الوزن والسمنة على الصحة العامة في تركيا.

ويتم تشجيع المواطنين على قياس وزنهم في مناطق خاصة وسيتم إعلامهم بسبل تحسين صحتهم وأنماط الحياة الصحية. وفي إطار البرنامج الذي سيتم تنفيذه في وقت واحد في 81 مقاطعة ويستمر حتى 10 يوليو/تموز، بدأ العاملون في مجال الرعاية الصحية بقياس الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم (BMI) في الساحات والأماكن العامة وأماكن الفعاليات.

التغذية الشخصية

ومن خلال هذه الدراسات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات والمؤسسات العامة والهلال الأحمر والهلال الأخضر ومختلف المنظمات غير الحكومية، سيتم تحديد الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن وتوجيههم إلى مراكز الحياة الصحية ومراكز صحة الأسرة. سيقدم أخصائيو التغذية استشارات غذائية شخصية وخدمات متابعة. وأعلنت الوزارة أن هدفها هو الوصول إلى 10 ملايين مواطن.

وفي إطار التطبيق، قامت مديرية الصحة في محافظة أنقرة بإنشاء منصات إعلامية في 120 نقطة يتواجد فيها المواطنون، وخاصة في الهلال الأحمر. قال المدير العام للصحة العامة محمد أمين ديميركول، إنه تم فحص 15 مليون مواطن من حيث الوزن خلال 6 أشهر، وتبين أن ما يقرب من 3 ملايين منهم معرضون للخطر وتم مراقبتهم.

أعلن وزير الصحة التركي، كمال ميميشوغلو، عن المبادرة بحملة “اعرف وزنك المثالي، عش حياة صحية التي تهدف إلى فحص 10 ملايين شخص في جميع المحافظات الـ 81 بحلول 10 يوليو.

فحوصات مؤشر كتلة الجسم العامة: ينتشر العاملون الصحيون في الساحات العامة ومراكز التسوق والحدائق، وحتى في محطات النقل (مثل محطات الحافلات) لإجراء فحوصات عشوائية على طول الأشخاص ووزنهم ومؤشر كتلة الجسم.

الإحالات إلى المراكز الصحية: يُحال الأفراد الذين يبلغ مؤشر كتلة جسمهم 25 أو أكثر (يشير إلى زيادة الوزن أو السمنة) إلى مراكز صحة الأسرة ومراكز الحياة الصحية الحكومية. وهناك، يمكنهم الحصول على استشارات غذائية مجانية وخدمات متابعة من أخصائيي التغذية. معالجة معدلات السمنة المرتفعة: تأتي هذه الحملة استجابةً لمشكلة السمنة المتفاقمة في تركيا، التي تُعدّ من أعلى المعدلات في أوروبا، حيث صنفت منظمة الصحة العالمية 32% من البالغين على أنهم يعانون من السمنة اعتبارًا من عام 2023.

الانتقادات وردود الفعل

واجهت المبادرة انتقادات وسخرية كبيرة. يرى الكثيرون أنها حشرية تنتهك خصوصية الناس، وتُشوّه سمعة المجتمع، ولا تُواكب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث يُجادل المنتقدون بأن على الحكومة معالجة القضايا الأساسية، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وركود الأجور، بدلًا من استهداف الأفراد فقط. كما تُثار مخاوف بشأن كيفية الحصول على الموافقة وحماية البيانات الصحية الشخصية خلال هذه الفحوصات العامة.

وجرى نشر العاملين الصحيين في جميع أقاليم البلاد الـ 81 مزودين بموازين وأشرطة قياس، وذلك في إطار حملة تقييم 10 ملايين شخص بحلول 10 يوليو. ويُوقف الفاحصون الطبيون المارة لإجراء فحوصات فورية لمؤشر كتلة الجسم (BMI) أثناء سيرهم في الساحات العامة ومراكز التسوق والحدائق، وحتى أثناء استعدادهم لركوب الحافلات أو حضور مباريات كرة القدم، وفقًا للتقارير.