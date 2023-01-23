شاهد حين تبقى عيونك بالكاميرا حتى حين تشيح النظر، بميزة جديدة من إنفيديا

كشفت انفيديا عن ميزة بالذكاء الاصطناعي باسم آي كونتاكت، والتي تصحح للمتحدث موضع نظر عينيه حين ينسى النظر إلى الكاميرا، ليبدو وكأنه ينظر إلى الكاميرا فيما يقرأ نصا أو يشيح النظر بعينيه بعيدا عن الكاميرا. وتأتي الميزة في أحدث إصدار وهو NVIDIA Broadcast 1.4، وتقدم حلا مفيدا للمدونين بل حتى للمذيعين في التلفزيون حين يستدعي الأمر النظر بعيدا عن الكاميرا.

تؤمن الميزة الجديدة لك في انفيديا برودكاست NVIDIA Broadcast القدرة على المحافظة على التواصل البصري حتى إذا كنت تنظر بعيدًا عن الكاميرا خلال البث المباشر أو قراءة الدردشة دون تشتيت الانتباه المتابعين لك.

يحذر مطورو الأداة أي كونتاكت Eye Contact من أنها ليست دقيقة كليا مع وحود “الملايين” من سيناريوهات الألوان والإضاءة المحتملة التي لا يمكنهم اختبارها.

تتطلب الأداة بطاقة فيديو GeForce RTX 2060 على الأقل (أو ما يعادلها وذاكرة (RAM) بسعة 8 جيجابايت.تزعم الشركة أن هذ الميزة تحسن اتصالك بجمهورك ، وقد يكون مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تتوجس أو غير مرتاح للتحديق مباشرة في الكاميرا.