شاهد حكاية انطلاقة منتخب السعودية للسيدات في فيلم وثائقي

يعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ، فيلماً وثائقياً جديداً بعنوان «هنا…بداية المسيرة» ، ليروي تفاصيل انطلاق المنتخب السعودي للسيدات وبداية رحلة كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية. في “القصة المُلهمة لكرة قدم السيدات في السعودية” يحكي الفيلم الوثائقي مسيرة البدايات التي خرج منها المنتخب السعودي للسيدات، ويخوض الفيلم في عالم كرة القدم النسائية في المملكة، والرحلة الشخصية لعدد من أبرز لاعبات المنتخب برفقة عائلاتهن، وحكاياتهن اليومية في المجال العملي والاجتماعي والرياضي.

حقق المنتخب السعودي للسيدات تقدماً ملحوظاً منذ تأسيسه في عام 2021، بما في ذلك الفوز ببطولة ودية نظمها واستضافها الاتحاد السعودي لكرة القدم مطلع عام 2023، ودخوله ضمن قائمة التصنيف العالمي للسيدات في مارس هذا العام.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط تعليقًا على إطلاق الفيلم الوثائقي حيث أكدت لمياء بنت بهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم: «اليوم تبني الفتيات في جميع أنحاء المملكة مسارهن لتحقيق أحلامهن في تمثيل الوطن، وسيحفزهن هذا الفيلم الوثائقي على تحقيق ذلك بشكل أكبر». وأضافت: «يشارك هذا الفيلم الوثائقي الملهم رحلتنا وشغفنا وحبنا لكرة القدم من خلال سرد قصص لاعباتنا، ولدي كامل الثقة بأن وثائقي (هنا…بداية المسيرة) سوف ينال إعجاب الجميع ويوحّد الكثير من المشجعين حول العالم». ويستضيف الوثائقي عدداً من لاعبات المنتخب الوطني من بينهن قائدة الأخضر بيان صدقة، البالغة من العمر 28 عاماً، والحارسة سارة خالد البالغة 26 عاماً، ولاعبة قلب الدفاع ليان جوهري التي تبلغ من العمر 22 عاماً، والتي نشأت في عائلة شغوفة بكرة القدم فخالها لعب في صفوف نادي الاتحاد السعودي الغني عن التعريف.

وقالت جوهري: «عائلتي شغوفة بكرة القدم ولطالما حلموا بتمثيل المنتخب السعودي». وأضافت: «عندما تم استدعائي للمنتخب ولعبت مباراتي الأولى، قال أخي أنني لا أعيش حلمي فحسب، بل حلم العائلة بأكملها، وكانت هذه العبارة لها أبلغ الأثر في نفسي وجعلتني أدرك حجم المسؤوليّة وقيمة هذه الفرصة». من جهتها، أكدت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أهمية تفصيل قصة المنتخب الوطني الملهمة في فيلم وثائقي للجمهور العالمي. وقالت: «رحلتنا منذ عام 2021 كانت استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فيسعدنا أن نعرف أن هذا الفيلم الوثائقي سيمكن عشاق كرة القدم من الاطلاع على تقدمنا وأسلوب لعبنا بشكل أكبر. إنها قصة ملهمة ستجذب انتباه الجماهير وتكشف عن شغفنا بكرة القدم في بلادنا».