شاهد حجم سوق النفط الخام العالمي وصعوده لـ تريليوني دولار

في عام 2022، أنتج العالم 80.75 مليون برميل من النفط يوميًا (بما في ذلك المكثفات). وهذا يضع الإنتاج السنوي من النفط الخام عند حوالي 29.5 مليار برميل، ويتجاوز حجم السوق 2 تريليون دولار بالأسعار الحالية.

وفيما يعتمد الاقتصاد العالمي على العديد من السلع إلا أنه لا يقترب أي منها من الحجم الهائل لسوق النفط الخام.

وإلى جانب كونه مصدر الطاقة الأساسي للنقل، يعتبر النفط مادة خام رئيسية للعديد من الصناعات الأخرى مثل البلاستيك والأسمدة ومستحضرات التجميل والأدوية.

ونتيجة لذلك ، فإن سوق النفط المادي العالمي ذو حجم فلكي وله تأثير اقتصادي وجيوسياسي كبير ، مع سيطرة عدد قليل من البلدان على إنتاج النفط العالمي.

يضع الرسم البياني من فجيوال كابيتالست، حجم سوق النفط الخام في منظوره الصحيح من خلال مقارنته بأكبر 10 أسواق للمعادن مجتمعة.

وجرى احتساب أحجام السوق وفقا لأحدث سعر في الإنتاج العالمي في عام 2022 ، بناءً على بيانات من تريدنغ ايكونومكس وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي(USGS) .

هذا الرقم يقزم الحجم المشترك لأكبر 10 أسواق معدنية: لسنة 2022

بلغت قيمة الإنتاج السنوي من النفط الخام 29.5 مليار برميل ووصل حجم السوق 2.1 تريليون دولار

قيمة الإنتاج السنوي من خام الحديد 2.6 مليار طن ووصل حجم السوق 283.4 مليار دولار

الإنتاج السنوي من الذهب 3100 طن، وبلغ حجم السوق 195.9 مليار دولار

الإنتاج السنوي من النحاس 22 مليون طن، وبلغ حجم السوق 183.3 مليار دولار

الإنتاج السنوي من الألومنيوم 69 مليون طن وحجم السوق 152.6 مليار دولار

الإنتاج السنوي من النيكل 3.3 مليون طن، وقيمة السوق 68.8 مليار دولار

الإنتاج السنوي من الزنك 13 مليون طن، والسوق بقيمة 30.9 مليار دولار

الإنتاج السنوي من الفضة 26000 طن، 19.9 مليار دولار

الإنتاج السنوي من الموليبدينوم 250 ألف طن، 12.9 مليار دولار هي قيمة السوق

الإنتاج السنوي من البلاديوم 210 أطنان، 9.5 مليار دولار

الإنتاج السنوي من الرصاص 4.5 مليون طن، 9.2 مليار دولار

يبلغ حجم السوق المجمع لأكبر 10 أسواق للمعادن 967 مليار دولار، أي أقل من نصف سوق النفط. في الواقع ، حتى لو أضفنا جميع أسواق المعادن الخام الأصغر المتبقية ، فإن سوق النفط سيظل أكبر بكثير. يعكس هذا أيضًا الحجم الهائل لاستهلاك النفط العالمي سنويًا، مع وجود المورد في كل مكان في حياتنا اليومية. الصورة الكبيرة في حين أن أسواق النفط تتفوق على أسواق المعادن ، من المهم أن ندرك أن هذا لا يقلل من أهمية هذه السلع. تشكل المعادن لبنة أساسية في الاقتصاد العالمي، وتلعب دورًا رئيسيًا في البنية التحتية وتقنيات الطاقة وغير ذلك. وفي الوقت نفسه، تعمل المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة كمخازن مهمة للقيمة. ومع تحول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وبعيدًا عن الوقود الأحفوري ، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتطور أسواق النفط والسلع الأخرى.