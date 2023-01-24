يشارك اليوم الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة السابق في افتتاح بنك واحد وهو بنك يستهدف المسلمين في بريطانيا.

يقدم البنك الذي يعمل في الولايات المتحدة وماليزيا ، خيارات استثمارية متوافقة مع الشريعة لاستهداف 3.9 مليون مسلم في بريطانيا.

يتولى حبيب نورمحمدوف مهام سفير بنك واحد، الذي يفتتح اليوم في لندن في شارع بيكر وتطلقه شركة واحد Wahed، وهي شركة ناشئة مقرها نيويورك وتعمل في مجال التكنولوجيا المالية وهي مدعومة من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ولاعب كرة القدم الفرنسي بول بوجبا ، مقرا لها لتوسع حضورها للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة لاستهداف 3.9 مليون مسلم في المملكة المتحدة ولتقديم حسابات مرتبطة بأسعار الذهب لهم.