شاهد حارس مرمى يحرز هدفا وينقذ فريقه من خسارة مباراة بكأس اسكتلندا

تمكن أمس ألستير آدامز حارس مرمى احتياطي بنادي اربوراث من اقناع المدرب بالنزول بديلا عن لاعب وسط بعد استنفاذ اللاعبين الاحتياط الآخرين ليهاجم ضد متصدر الدوري وينقذ فريقه من الخسارة بهدفين لهدف ليحرز هدف التعادل بتسديدة مذهلة. وقام آدامز بتوجيه تسديدة بعيدة المدى ليدرك ناديه التعادل أمام نادي ريث روفرز . وسبق ذلك في الشوط الأول تسمية أربعة بدلاء فقط تم الاستعانة بهم.

وواجه المدرب جيم ماكانتيار عدة اصابات في فريقه مما اضطره للاستعانة بحارس مرمى احتياطي كمهاجم وقام آدامز بإحراز الهدف من مسافة 27 مترا.

سجل علي آدامز تسديدة بعيدة المدى ليحول الفريق تأخره 2-0 إلى التعادل 2-2 تم إجراء التغييرات النهائية في الشوط الأول مع تسمية أربعة بدلاء فقط يقدم كريس ساتون وإيان ليدمان أفضل لحظاتهما الرياضية لهذا العام في برنامج "كل شيء يبدأ".

Oh wow ?



This is absolutely unbelievable!



Arbroath sub goalie Ali Adams comes off the bench, 2-0 down and does this ?



pic.twitter.com/Xom9eBuITA — The Modern-Day GK (@themoderndaygk) December 30, 2023