شاهد جنون تصاميم تويوتا كورولا ودع سينشري تنافس بنتلي ورولز رويس!

هل ستحتمل كوبيه رياضية من تويوتا وأخرى من طراز كورولا؟ وماذا عن تصاميم لكزس، هذا ما تعرضه تويوتا/لكزس مع كل ما يتعلق بالتنقل في معرض اليابان للتنقل الجاري حاليًا في طوكيو. ظهرت كورولا بأشكالٍ متعددة منذ ظهورها لأول مرة قبل ٧٠ عامًا، لذا لا ينبغي أن نتفاجأ برؤية هذا النموذج الاختباري المذهل. تتميز السيارة ذات الأبواب الأربعة بمظهر سيارة كوبيه رياضية، مع زجاج أمامي طويل مائل، وخط سقف انسيابي، وحتى جناح خلفي. تبدو أقرب إلى سيارة فورد ٨٦ ذات الأبواب الأربعة منها إلى كورولا هادئة ومتماسكة. تشير أغطية خزان الوقود الثلاثة في النموذج الاختباري إلى أن نظام الدفع الهجين القابل للشحن سيُشغّلها. ستجد في الداخل مساحة رحبة مع استبدال العديد من الأزرار بشاشة واحدة. يوجد دواستان فقط في الأرضية، مما يوحي باعتماد ناقل حركة أوتوماتيكي. هل هذه هي كورولا الجيل القادم؟ يبلغ عمر الطراز الحالي سبع سنوات، لذا ربما يكون طراز عام ٢٠٢٧، ولنتطلع لمستقبل رياضي معها.

(سيارة كورولا اختبارية)

كشفت لكزس عن التصميم الخارجي لسيارة سبورت كونسبت في معرض ذا كويل، واصفةً إياها بأنها “سيارة رياضية عصرية، تركز على المستقبل، لكنها في الوقت نفسه سيارة رياضية أصيلة تُمهد الطريق لمستقبل التصميم”. يُحتمل أن يكون هذا التصميم العريض والبسيط ذو البابين، والذي “يمزج بين العناصر الديناميكية والعاطفية في رؤية لسيارة رياضية من الجيل التالي”، هو سيارة LC500 القادمة، نظرًا لأن هذه السيارة الأنيقة تقترب من نهاية دورة إنتاجها.

تقول تويوتا إن سيارة FT-Se عالية الأداء والكهربائية بالكامل “مُقترحة كأحد خيارات السيارات الرياضية في عصر السيارات الخالية من الكربون، مُدمجةً الخبرة المكتسبة في جهود فريق تويوتا غازو ريسينغ لتطوير سيارات أفضل من خلال رياضة السيارات”. تأتي الكفاءة من حيث التكلفة من خلال مشاركة المكونات الرئيسية مع شقيقتها FT-3e كروس أوفر ولكن بتصميم رياضي.

سعت تويوتا إلى ابتكار سيارة تُواصل نموها مع السائق من خلال تحديثات البرامج. أبعادها العريضة والمنخفضة، إلى جانب تصميمها الأنيق والمتطور، تُقلل من مقاومة الهواء. تتميز المقصورة الداخلية بقمرة قيادة رقمية بالكامل من الجيل التالي، تقول تويوتا إنها تُوفر أدوات تحكم بديهية وتجربة قيادة أكثر غامرة. يضمن تصميم لوحة العدادات المنخفض رؤية عالية. كما توجد وسائد ركب لحماية السائق من قوى الجاذبية أثناء الانعطاف.

هل ستدخل هذه السيارة مرحلة الإنتاج؟ صرح أكيو تويودا بأن شركة جازو ستُطلق سيارة كهربائية، ومن المُرجّح أن تكون هذه هي السيارة. نأمل ذلك.