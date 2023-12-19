شاهد ثوران بركان في آيسلندا

تفجر بركان يقع جنوب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك في ثوران هائل مساء الإثنين، بحسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية الأيسلندي.

وقال المعهد إنّ “ثوراناً هائلاً بدأ على بُعد بضعة كيلومترات شمال شرق غريندافيك” بعيد الساعة 22,30 ت غ، مشيراً إلى أنّ رمز الملاحة الجوية في هذه المنطقة تغيّر نتيجة هذا الثوران إلى اللون الأحمر. لكنّ شركة “إيسافيا” التي تتولّى تشغيل المطارات الأيسلندية طمأنت على موقعها الإلكتروني إلى أنّه “في الوقت الحالي، ليست هناك أيّ اضطرابات في رحلات الوصول أو المغادرة في مطار كيفلافيك”، المطار الرئيسي في البلاد والذي يقع على مقربة من العاصمة ريكيافيك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.