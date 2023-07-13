شاهد تعديلات قواعد كرة القدم من فيفا الأسبوع القادم

سيتمكن محبو كرة القدم يوم الخميس 20 يوليو من مشاهدة تعديلات فيفا على قوانين كرة القدم، التي دخلت حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو الحالي، لكنها ستبرز بقوة عند أول تطبيق لها في بطولة كأس العالم للسيدات التي ستشهد مشاركة منتخب المغرب للسيدات الملقب بـ لبؤات الأطلس، للمشاركة للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم FIFA للسيدات أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣، وسيكون أيضا أول منتخب عربي للسيدات يشارك في البطولة عن طريق التصفيات. وستكون أول مبارة للمغرب يوم 24 يوليو بلقاء ألمانيا (١٨:٣٠ بالتوقيت المحلي، ملعب ملبورن – ملبورن/ نارم، أستراليا).

? In-stadium VAR communication

? Semi-automated offside technology

⏱ Effective playing time



Find out more about the role technology will play at the upcoming @FIFAWWC: — FIFA (@FIFAcom) July 11, 2023

أهم تعديلات فيفا على قواعد كرة القدم

ستقلب القوانين والتعديلات المطروحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (fifa)، عالم هذه الرياضة مع تعديلات كبيرة تشمل كل من :

التسلل ، احتساب تسلل على المهاجم إذا قام المدافع قبلها بمحاولة اعتراض الكرة.

توقف الوقت: يتوقف حساب الوقت مع الاحتفال بهدف أو توقف اللعب نتيجة إصابة لاعب.

حيل حراس المرمى لن يسمح بمحاولات تشتيت ذهن اللاعب قبل تسديد ركلة جزاء أو الترجيح بأي طريقة.

تقييد الاحتفال بإحراز هدف: لا يسمح للاعبين أن يحتفلوا أكثر من 90 ثانية بعد تسجيل الهدف، علماً أنه أثناء الاحتفال سيتم إيقاف وقت المباراة.

منع لاعبي الاحتياط الدخول لأرضية الملعب: سيتم إلغاء الهدف في حالة تواجد شخص غير مصرح له التواجد على أرض الملعب من الفريق الذي يسجل.

ويرى البعض أن هذه التعديلات لم تكن من أجل عيون محبي كرة القدم وجماهيرها بل لتعزيز مكاسب فيها والشركات المعلنة ومصالح الفيفا والقنوات الناقلة للمباريات التي تسعى إلى تعظيم أرباحها من خلال توفير أكبر مساحة ممكنة للإعلانات من خلال فسحة الوقت المتاحة مع وقف احتساب الوقت في حالات كثيرة.

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